«Девочку звали не Игорь, а Ира». Беглов рассказал про свою детскую любовь и дружбу с Бутманом

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78 рассказал о своём общении с музыкантом Игорем Бутманом и детской любовью, за которой он носил папку с нотами. Вопрос об общении с саксофонистом задал 25 марта ведущий Игорь Максименко.



«На джазовом фестивале в своей приветственной речи вы сказали, что когда-то работали ассистентом у Игоря Бутмана и носили футляр за ним», — начал журналист.

«Это неправда. Я не работал у него ассистентом. Но был грех такой: когда я учился в музыкальной школе, мне очень нравилась девочка, я носил музыкальную папку за ней. Её звали не Игорь, а Ира», — отметил Беглов. Он добавил, что с Бутманом знаком давно и считает его большим другом.