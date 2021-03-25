«Девочку звали не Игорь, а Ира». Беглов рассказал про свою детскую любовь и дружбу с Бутманом

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78 рассказал о своём общении с музыкантом Игорем Бутманом и детской любовью, за которой он носил папку с нотами. Вопрос об общении с саксофонистом задал 25 марта ведущий Игорь Максименко.
«На джазовом фестивале в своей приветственной речи вы сказали, что когда-то работали ассистентом у Игоря Бутмана и носили футляр за ним», — начал журналист.
«Это неправда. Я не работал у него ассистентом. Но был грех такой: когда я учился в музыкальной школе, мне очень нравилась девочка, я носил музыкальную папку за ней. Её звали не Игорь, а Ира», — отметил Беглов. Он добавил, что с Бутманом знаком давно и считает его большим другом.
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«Я помню, как это все начиналось. Мы дружим (с Игорем Бутманом. — Прим. ред.), и когда-то я был у него даже ассистентом — носил футляр от саксофона. Мы познакомились с ним очень удачно, тогда я еще играл на аккордеоне, окончил музыкальную школу. Помню, как это все начиналось в 90-е годы: нужно было каким-то образом жить, выживать. Было трудно и тяжело, но мы были молоды, полны энергии и, может, чего-то не понимали в этом отношении. Но мы любили джаз, мы любили музыку».