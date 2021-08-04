Лавров заявил, что у регулятора ЕС нет замечаний к «Спутнику V», а с регистрацией тянут из-за «двойных стандартов»

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не имеет замечаний к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» и к ее эффективности. Об этом 4 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде».



Он рассказал, что сейчас препарат проходит «последовательную экспертизу» в EMA. Сотрудники агентства находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга РФ.



«По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сообщил Лавров.

