Лавров заявил, что у регулятора ЕС нет замечаний к «Спутнику V», а с регистрацией тянут из-за «двойных стандартов»

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не имеет замечаний к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» и к ее эффективности. Об этом 4 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде».
Он рассказал, что сейчас препарат проходит «последовательную экспертизу» в EMA. Сотрудники агентства находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга РФ.
«По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сообщил Лавров.
По словам главы МИД, в отношении наработок российских ученых с самого начала проявлялись «двойные стандарты». Он отметил, что отсутствие официального одобрения ЕМА ряда западных вакцин не помешало чиновникам ЕС заключить с их производителями многомиллиардные контракты. Также, по мнению Лаврова, имеет место недобросовестная конкуренция, так как Еврокомиссия якобы изначально ограничила круг «избранных» поставщиков только компаниями из ЕС, США и Великобритании.
«Как я уже сказал, отмечаем необоснованные выпады ряда западных стран против российских вакцин. При этом хочу подчеркнуть, что на любые конкретные вопросы оперативно даются развернутые ответы Российским фондом прямых инвестиций и экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи», — добавил министр.
На данный момент использование «Спутника V» одобрили почти 70 стран мира, в том числе восемь европейских: Венгрия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Сербия и Черногория.
Как писала «Фонтанка», 4 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейское агентство лекарственных средств пока не обладает необходимой информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».