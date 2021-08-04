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Лавров заявил, что у регулятора ЕС нет замечаний к «Спутнику V», а с регистрацией тянут из-за «двойных стандартов»

Лавров: Регулятор ЕС не имеет замечаний к «Спутнику V»

Глава МИД РФ Сергей Лавров видит «двойные стандарты» со стороны Евросоюза по отношению к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не имеет замечаний к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» и к ее эффективности. Об этом 4 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде».

Он рассказал, что сейчас препарат проходит «последовательную экспертизу» в EMA. Сотрудники агентства находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга РФ.

«По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сообщил Лавров.

По словам главы МИД, в отношении наработок российских ученых с самого начала проявлялись «двойные стандарты». Он отметил, что отсутствие официального одобрения ЕМА ряда западных вакцин не помешало чиновникам ЕС заключить с их производителями многомиллиардные контракты. Также, по мнению Лаврова, имеет место недобросовестная конкуренция, так как Еврокомиссия якобы изначально ограничила круг «избранных» поставщиков только компаниями из ЕС, США и Великобритании.

«Как я уже сказал, отмечаем необоснованные выпады ряда западных стран против российских вакцин. При этом хочу подчеркнуть, что на любые конкретные вопросы оперативно даются развернутые ответы Российским фондом прямых инвестиций и экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи», — добавил министр.

На данный момент использование «Спутника V» одобрили почти 70 стран мира, в том числе восемь европейских: Венгрия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Сербия и Черногория.

Как писала «Фонтанка», 4 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейское агентство лекарственных средств пока не обладает необходимой информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Комментарии (9)

262255201
Кто бы говорил про "стандарты" ... наобещали десяткам стран поставки вакцины , денег набрали , кое-что подсунули и кинули , опозорились перед всем миром
Ырыс
Причина отсрочки регистрации российской вакцины "Спутник V" в Европе на неопределенное время кроется в том, что разработчики по-прежнему не предоставляют Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) важную документацию об испытаниях препарата, в частности о его побочных эффектов. Так что, врёт Лавров, как обычно.
Виталий Кувшинов
Нет никого более продвинутого в мире по двойным стандартам чем Россия.
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