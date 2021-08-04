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Глава Еврокомиссии заявила, что у регулятора ЕС недостаточно данных для регистрации «Спутника V»

Регулятор ЕС уже давно получил заявку на одобрение «Спутника V», но сведений о безопасности препарата пока не хватает, сказала глава Еврокомиссии.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока не обладает необходимой информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 4 августа заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Вокруг «Спутника V» стало очень тихо. Заявка в EMA подана уже давно. Но пока производитель не смог предоставить достаточно достоверных данных, чтобы доказать безопасность. Это вызывает вопросы», — сообщила она.

Ранее «Фонтанка» писала, что Еврокомиссия признала COVID-сертификаты Сан-Марино, где прививают вакциной «Спутник V». При этом медвласти страны отметили, что это не означает признания самого препарата.

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Комментарии (18)

Владислав М
Ну и почему производитель, за более чем год, так и не предоставил нужную информацию? Нет желания, или результаты не так безоблачны?
Mazzzz
Если честно то подленько, тоже ждут выборов в сентябре .
AGP
Ну, венгры ту-упы-ые-е, прививают "Спутником" и прививают. Да и сан-маринцы туда же. И никакая Урсула им не указ.
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