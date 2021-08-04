Глава Еврокомиссии заявила, что у регулятора ЕС недостаточно данных для регистрации «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока не обладает необходимой информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 4 августа заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.



«Вокруг «Спутника V» стало очень тихо. Заявка в EMA подана уже давно. Но пока производитель не смог предоставить достаточно достоверных данных, чтобы доказать безопасность. Это вызывает вопросы», — сообщила она.



Ранее «Фонтанка» писала, что Еврокомиссия признала COVID-сертификаты Сан-Марино, где прививают вакциной «Спутник V». При этом медвласти страны отметили, что это не означает признания самого препарата.

