В Петербурге снимают «яблочников» с выборов. Одному из них приписали несуществующую дочь

«Избирком ссылается на незаконные требования: в подпункте «г» пункта 1 ст. 33 Закона Санкт-Петербурга о выборах в Законодательное собрание никаких требований к документу нет», — утверждают в партии. Там добавляют, что Громов попытается повторно подать документы в избирком.

Как рассказали «Фонтанке» в «Яблоке», территориальная избирательная комиссия № 34 Выборгского района, обнаружила, что документ о согласовании кандидатуры Громова оформлен неверно: на нём нет подписи уполномоченного лица на местах сшивания списка и нумерации на листах.

Другому кандидату «Яблока» Илье Сиялову, который собирался участвовать в выборах в Красногвардейском районе, в избирательной комиссии № 45 сначала сообщили, что он не принёс документы об имуществе дочери. «У меня нет детей, после того, как я на это указал, они с этим согласились. Ещё одной причиной для отказа они сочли несоответствие количества делегатов, участвовавших в конференции по моему выдвижению. При этом у меня было указано верное число», — уверяет Сиялов. Он намерен обжаловать своё снятие с выборов.

Ранее территориальная избирательная комиссия № 18 Петроградского района отменила регистрацию кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга Ксении Михайловой. Рабочая группа по проверке документов пришла к выводу, что Михайлова не представила одновременно в избирком полный комплект документов, сама она с этим не согласна.