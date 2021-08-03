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В Петербурге снимают «яблочников» с выборов. Одному из них приписали несуществующую дочь

Избиркомы сняли с выборов двух кандидатов от «Яблока» в Петербурге

Избирательные комиссии Выборгского и Красногвардейского районов Петербурга сняли с выборов кандидатов от партии «Яблоко» Николая Громова и Илью Сиялова. По версии избиркомов, они неверно оформили документы.

Как рассказали «Фонтанке» в «Яблоке», территориальная избирательная комиссия № 34 Выборгского района, обнаружила, что документ о согласовании кандидатуры Громова оформлен неверно: на нём нет подписи уполномоченного лица на местах сшивания списка и нумерации на листах.

«Избирком ссылается на незаконные требования: в подпункте «г» пункта 1 ст. 33 Закона Санкт-Петербурга о выборах в Законодательное собрание никаких требований к документу нет», — утверждают в партии. Там добавляют, что Громов попытается повторно подать документы в избирком.

Другому кандидату «Яблока» Илье Сиялову, который собирался участвовать в выборах в Красногвардейском районе, в избирательной комиссии № 45 сначала сообщили, что он не принёс документы об имуществе дочери. «У меня нет детей, после того, как я на это указал, они с этим согласились. Ещё одной причиной для отказа они сочли несоответствие количества делегатов, участвовавших в конференции по моему выдвижению. При этом у меня было указано верное число», — уверяет Сиялов. Он намерен обжаловать своё снятие с выборов.

Ранее территориальная избирательная комиссия № 18 Петроградского района отменила регистрацию кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга Ксении Михайловой. Рабочая группа по проверке документов пришла к выводу, что Михайлова не представила одновременно в избирком полный комплект документов, сама она с этим не согласна.

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Комментарии (10)

dragvs
"Воспрепятствование осуществлению избирательных прав" - лишение свободы до 5 лет, статья УК РФ уже есть и она действующая. Специальные суды разберутся в будущем с этим.
AndrewBarsik
Стратегия гопоты - издеваться над жертвой до тех пор, пока она не представляет опасность. Не надо питать иллюзий. Только страх физической расправы может заставить гопоту соблюдать закон и отказаться от его демонстративного нарушения. На общественное мнение, репутацию, надзорные органы и суды они просто плевали. Особенно ярко это проявляется, когда гопота облечена властью.
hyperborean
Я думаю, наступит время, когда избирательные комиссии Выборгского и Красногвардейского районов в полном составе отправятся в колонии
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