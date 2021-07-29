Девятый, прием. Суд потерял фигуранта дела о нападении на полицейских

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В январе 2021 года на митинге в поддержку Навального программист Николай Девятый отправил в нокаут двух полицейских. Он признал вину и в начале июня готовился выслушать приговор, но до сих пор находится в СИЗО. Защита считает, что ему мстят за огласку тюремного закулисья.

Этапирование

После задержания и ареста Девятого этапировали в следственный изолятор № 6 (СИЗО 47/6) в историческом районе Горелово под Петербургом.

Обвинение по двум тяжким составам 318-й статьи УК Девятый признал частично. Он отрицал хулиганский мотив, но следствию не мешал. Дело расследовали быстро. Через полтора месяца, в середине марта, его передали в Октябрьский районный суд Петербурга.



Судебное следствие прошло за два заседания. После 25 мая судья Роман Калитко планировал провести прения и 9 июня закончить процесс.

Петербургская практика приговоров по 318-й статье не жалует реальные сроки — чаще попадаются штрафы и условные наказания. Девятый мог рассчитывать на скорое освобождение или, в худшем случае, на перевод на недолгое время в колонию общего режима. Но он пропал.

В картотеке Октябрьского суда последние три заседания по Девятому — 8 июня, 23 июня и 27 июля — помечены записью «Недоставление подсудимого».

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По данным «Фонтанки», в поисках Девятого Роман Калитко отправил в СИЗО-6 запрос: где подсудимый, что с ним, почему не доставляют?

Судье почему-то пришел ответ за подписью врио начальника туберкулезной больницы (находится на территории СИЗО) Мищенко:

«У Девятого отсутствуют заболевания, в лечении не нуждается».

В этом же ответе Мищенко сослался на комплексный план по борьбе с COVID-19 в подведомственных УФСИН Петербурга и области учреждениях. Он действует с мая 2020 года и предусматривает проведение следственных действий только на территории СИЗО либо по видеоконференцсвязи «без конвоирования за пределы учреждения».



Судебное заседание — не следственное действие, но иначе как «Девятого возить не будем» Роман Калитко трактовать ответ не мог. 23 июня он вынес постановление о переводе Девятого в СИЗО-1 «Кресты», чтобы обеспечить его участие в разбирательстве. По данным «Фонтанки», до УФСИН документ дошел в первых числах июля. Подсудимого оставили в Горелово и 27 июля не привезли опять.

Заявление

Незадолго до исчезновения с судебных радаров, в середине мая 2021 года, петербуржец отправил заявление в региональное УФСБ. На десяти листах он перечислил случаи вымогательства денег «активистами» — группой рецидивистов, которые якобы пользовались покровительством сотрудников изолятора.

Из текста заявления следует, что в СИЗО-6 Девятого поместили в камеру 2/4 — просторное помещение казарменного типа вместимостью более пятидесяти человек.

Угол камеры представлял импровизированную «пресс-хату». Двухъярусные кровати скрывала ширма из сшитых одеял.

По утверждению Девятого, он неоднократно наблюдал, как из-за ширмы выбегали заключенные, а «актив» возвращал их обратно и продолжал избивать.



Чтобы не оставлять следы на телах сокамерников, вымогатели использовали боксерские перчатки. Их хранил под своей кроватью Александр Бакун — неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков.

Преимущественно избиения и поборы касались обвиняемых по «плохим» статьям — 135 УК («Развратные действия») и 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Но среди жертв упомянуты граждане Китая и Литвы, арестованные по, так скажем, нейтральным делам — например, за похищение человека.

Запуганным и избитым давали сотовый телефон для звонка родственникам. Просьба к матерям, женам, сестрам была однообразна: перевести деньги, чтобы не было проблем в камере. Второй способ — заставить арестанта через интернет-банк перечислить требуемое на нужные реквизиты.

В заявлении указаны поборы в общей сумме около 2 миллионов рублей за февраль — апрель 2021 года, максимальный размер — 800 тысяч, которые отдал гражданин Китая.

Личное

Девятый утверждает, что от него тоже требовали деньги. Петербуржец звонил по Telegram жене, и она переводила разные суммы, от 4 000 до 30 000 рублей. Всего, судя по распечаткам транзакций, с которыми ознакомилась «Фонтанка», — 53 тысячи в феврале-марте. Получателями значились Виктор А. (предположительно один из «активистов» — Виктор Андреев) и еще одно физлицо. Данные банковского счета известны.



В заявлении указано, что главный по поборам, Андреев, «почти каждый день выходил из камеры», и в коридоре его ждал сотрудник в форменной одежде, лысый, среднего роста. К сотруднику обращались «Тимур Александрович», а между собой называли его оперативником.

По утверждению Девятого, «актив» камеры 2/4 пользовался благами цивилизации — телевизорами, телефонами, курительными веществами с не свойственным табаку запахом. Для хранения небольших предметов использовался тайник в туалете. Часть напольной плитки не была приклеена и свободно поднималась. Под ней находилось углубление, в которое складывались телефоны, зарядные устройства, вещества.

Упоминает Девятый прокурорскую проверку, о которой арестантов заранее предупредили, и они вынесли из камеры 2/4 все запрещенное, включая боксерские перчатки.

Реакция

Адвокат Владимир Терещенко сказал «Фонтанке», что недоставление Девятого в суд связывает с заявлением, которое поступило в УФСБ 16 мая 2021 года:

«Считаю, что моему подзащитному мстят. Процесс затягивается, Девятый остается в СИЗО, хотя уже давно мог услышать приговор и уехать в колонию общего режима при назначении реального срока или вовсе освободиться по отбытии.

После обращения в УФСБ подсудимого перевели из камеры 2/4 в двухместную, уточнил Терещенко.

Октябрьский райсуд планировал огласить приговор 9 июня. После трех пропущенных заседаний следующее назначено на 5 августа.

По словам сотрудника СИЗО в Горелово и собеседника «Фонтанки» в УФСИН, информация о якобы невозможности доставления в суд Николая Девятого, а также о якобы незаконных действиях сокамерников, а тем более вымогательствах категорически не соответствует действительности:

«С первого дня Девятый находится в двухместной камере, так что какое-либо групповое воздействие на него невозможно. С начала весны он два раза не доставлялся в суд по медицинским показаниям — 18 марта и 8 июня. Утром 27 июля Девятого подготовили к суду, а конвой за ним не приехал».

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что Октябрьский райсуд потерял Девятого после заседания 25 мая.

«Информация о болезни подсудимого не соответствует действительности. 18 марта он присутствовал на заседании лично, а 8 июня у него не было медицинских противопоказаний, что следует из письменного ответа врио начальника туберкулезной больницы СИЗО-6, — добавили в пресс-службе. — По видеоконференцсвязи дела первой инстанции слушать запрещено, поэтому Девятый нужен на заседании лично. Суд направил постановление о переводе подсудимого в Кресты, но оно не исполнено».



Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

