Страсти по ливню: двое мужчин пробежались по Дачному проспекту в трусах

Долгожданный дождь, прошедший в Петербурге 28 июля, принес облегчение двум молодым людям, которые решили пробежаться по Дачному проспекту в нижнем белье, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+». Забег сопровождался радостными криками. Петербуржцы, посмотревшие видео, неоднозначно оценили поступок молодых людей. Некоторые посчитали, что мужчины находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Большинство сошлось во мнении, что после продолжительной засухи поступок «бегунов» выглядит адекватным.

Напомним, ливень с грозами в мегаполисе принес горожанам не только облегчение, но и небольшие неприятности. В частности, были подтоплены магистрали города Пушкина и вестибюль железнодорожной станции Рыбацкое.

Похожая история наблюдалась в ночь на 26 июня, во время праздника «Алые паруса». Тогда молния угодила в вышку ЛЭП, оставив без электричества дома в Адмиралтейском и Приморском районах. Был затоплен заезд на ЗСД со стороны Екатерингофки.

В это же время на Полозовой улице в Петроградском районе города дождем наслаждалась обнаженная девушка. Выбрав в напарники дорожный знак, она исполнила несколько танцевальных приемов.