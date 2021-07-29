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Страсти по ливню: двое мужчин пробежались по Дачному проспекту в трусах

Забег молодых людей в нижем белье по Юго-Западу мегаполиса зафиксировали местные жители. Судя по видеозаписи, пробежка сопровождалась восторженными криками мужчин.

Долгожданный дождь, прошедший в Петербурге 28 июля, принес облегчение двум молодым людям, которые решили пробежаться по Дачному проспекту в нижнем белье, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Забег сопровождался радостными криками. Петербуржцы, посмотревшие видео, неоднозначно оценили поступок молодых людей. Некоторые посчитали, что мужчины находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Большинство сошлось во мнении, что после продолжительной засухи поступок «бегунов» выглядит адекватным.

Telegram-канал «Плохие новости 18+» / Максим Максимов

Напомним, ливень с грозами в мегаполисе принес горожанам не только облегчение, но и небольшие неприятности. В частности, были подтоплены магистрали города Пушкина и вестибюль железнодорожной станции Рыбацкое.

Похожая история наблюдалась в ночь на 26 июня, во время праздника «Алые паруса». Тогда молния угодила в вышку ЛЭП, оставив без электричества дома в Адмиралтейском и Приморском районах. Был затоплен заезд на ЗСД со стороны Екатерингофки.

В это же время на Полозовой улице в Петроградском районе города дождем наслаждалась обнаженная девушка. Выбрав в напарники дорожный знак, она исполнила несколько танцевальных приемов.

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Комментарии (7)

Антончик Заборчик
У кого-то пятница раньше времени началась
f0ntan
И что в этом такого? В "Джентельменах удачи" бегут в трусах из общества "трудовые резервы". И "Динамо" бежит. Все бегут
DMaster
И ни одной претензии к Полозовой улице. Наконец-то.
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