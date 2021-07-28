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Ливень затопил станцию Рыбацкое и Пушкин. Необычная грозовая туча выжала из себя над Петербургом по максимуму, оставив радугу

Грозовой фронт пронёсся над Петербургом, оставив после себя небольшие подтопления и красивую радугу.

Гроза, прошедшаяся по Петербургу вечером 28 июля, надвигалась на город эффектно. Шкваловый ворот (по-другому грозовой вал) был похож на гигантскую волну, которая накрывает город. Нижняя часть грозового облака проходит так низко, что кажется, что она почти касается земли. Как отмечают специалисты, подобное явление связано с усилением ветра выше 10–15 м/с.

Ливень прошёл быстро, но с последствиями. В частности, вестибюль железнодорожной станции Рыбацкое 28 июля не выдержал напора стихии. После грозы на полу образовалась лужа, которую не обойти.

«ЖД станцию Рыбацкое залило. Вода стекала с потолка во время ливня», — сообщает телеграм-канал «Протестный Петербург».

Подтопило и улицы Пушкина.

Закат уже сопровождала свежесть и блеск отполированных дождём улиц.

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Логичным завершением июльской грозы стала радуга.

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Как приближался к Петербургу шкваловый ворот и что из этого вышло, смотрите на «Фонтанке».

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Riptide
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
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