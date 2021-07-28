Гроза, прошедшаяся по Петербургу вечером 28 июля, надвигалась на город эффектно. Шкваловый ворот (по-другому грозовой вал) был похож на гигантскую волну, которая накрывает город. Нижняя часть грозового облака проходит так низко, что кажется, что она почти касается земли. Как отмечают специалисты, подобное явление связано с усилением ветра выше 10–15 м/с.
Ливень прошёл быстро, но с последствиями. В частности, вестибюль железнодорожной станции Рыбацкое 28 июля не выдержал напора стихии. После грозы на полу образовалась лужа, которую не обойти.
«ЖД станцию Рыбацкое залило. Вода стекала с потолка во время ливня», — сообщает телеграм-канал «Протестный Петербург».
Подтопило и улицы Пушкина.
Закат уже сопровождала свежесть и блеск отполированных дождём улиц.
Логичным завершением июльской грозы стала радуга.
Как приближался к Петербургу шкваловый ворот и что из этого вышло, смотрите на «Фонтанке».