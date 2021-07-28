Раскаты грома заставляют срабатывать автомобильную сигнализацию, сообщают жители Московского района.
Прогноз метеорологов, похоже, сбывается. Накануне они предсказывали, что днём 28 июля пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град, при грозе порывистый ветер.
В Приморском районе Лахта Центр традиционно стал точкой притяжения молний. Как сообщают читатели «Фонтанки», сам небоскрёб почти не видно, но удары отличаются мощными вспышками.
Северо-Западное УГМС прогнозирует кратковременные дожди и местами грозы также завтра, 29 июля.