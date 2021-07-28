FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +24
73.61р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Над Петербургом нависла грозовая туча. Она уже атакует Лахта Центр

Свинцовая туча накрыла Петербург. «Фонтанка» собрала кадры эффектного приближения и буйства грозового фронта.

Раскаты грома заставляют срабатывать автомобильную сигнализацию, сообщают жители Московского района.

ПоделитьсяПоделиться

Прогноз метеорологов, похоже, сбывается. Накануне они предсказывали, что днём 28 июля пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град, при грозе порывистый ветер.

В Приморском районе Лахта Центр традиционно стал точкой притяжения молний. Как сообщают читатели «Фонтанки», сам небоскрёб почти не видно, но удары отличаются мощными вспышками.

ПоделитьсяПоделиться

Северо-Западное УГМС прогнозирует кратковременные дожди и местами грозы также завтра, 29 июля.

ПоделитьсяПоделиться

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Serj_
Красиво!
Riptide
Не стоило злить Высшие Силы. ⚡⚡⚡
Мillemelle
ну и отлично
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний