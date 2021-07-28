Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, письма с подобным содержанием пришли в несколько городских ТЦ, что указывает на то, что рассылка была веерной.



Помимо текста к ним был прикреплён ролик со ссылкой на YouTube. В нём закадровый изменённый женский голос описывал людей, которые якобы могут быть причастны к готовящимся терактам. В видеоряде — подборка фотографий с лицами пассажиров метрополитена.

В числе тех, кто будто бы разместил взрывные устройства, — «девушка и парень со спортивным телосложением и цветными татуировками на руках». Кроме того, в видео говорилось, что они же якобы планируют открыть огонь по посетителям ТЦ. Закадровый изменённый женский голос связал их деятельность с деятельностью запрещённой в РФ террористической организации.