Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, письма с подобным содержанием пришли в несколько городских ТЦ, что указывает на то, что рассылка была веерной.
Помимо текста к ним был прикреплён ролик со ссылкой на YouTube. В нём закадровый изменённый женский голос описывал людей, которые якобы могут быть причастны к готовящимся терактам. В видеоряде — подборка фотографий с лицами пассажиров метрополитена.
В числе тех, кто будто бы разместил взрывные устройства, — «девушка и парень со спортивным телосложением и цветными татуировками на руках». Кроме того, в видео говорилось, что они же якобы планируют открыть огонь по посетителям ТЦ. Закадровый изменённый женский голос связал их деятельность с деятельностью запрещённой в РФ террористической организации.
В качестве «доказательства» того, что эти люди могут быть опасны, в ролике приводится их негативная реакция на съёмку их лиц в городской подземке. Видео заканчивается угрозой в адрес близких показанных на кадрах женщины и мужчины. Оно также любезно снабжено субтитрами на английском языке.
Письма о том, что на территории как минимум одного ТЦ — «Невского центра» на площади Восстания — работают сотрудники экстренных служб, в редакцию издания пришли этим утром. Получить оперативный комментарий от представителей площадки не удалось. «Фонтанка» обратилась за комментарием в полицейский главк.