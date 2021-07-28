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В петербургские ТЦ пришли письма с угрозой теракта. Их авторы — анонимы с навыками видеоблогинга

Петербургские торговые центры получили сообщения о готовящихся терактах. Помимо текстовой составляющей, они также содержали видеоряд, будто бы раскрывающий личности тех, кто может быть причастен к возможным взрывам.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, письма с подобным содержанием пришли в несколько городских ТЦ, что указывает на то, что рассылка была веерной.

Помимо текста к ним был прикреплён ролик со ссылкой на YouTube. В нём закадровый изменённый женский голос описывал людей, которые якобы могут быть причастны к готовящимся терактам. В видеоряде — подборка фотографий с лицами пассажиров метрополитена.

В числе тех, кто будто бы разместил взрывные устройства, — «девушка и парень со спортивным телосложением и цветными татуировками на руках». Кроме того, в видео говорилось, что они же якобы планируют открыть огонь по посетителям ТЦ. Закадровый изменённый женский голос связал их деятельность с деятельностью запрещённой в РФ террористической организации.

Фото: Читатель »Фонтанки» Людмила
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В качестве «доказательства» того, что эти люди могут быть опасны, в ролике приводится их негативная реакция на съёмку их лиц в городской подземке. Видео заканчивается угрозой в адрес близких показанных на кадрах женщины и мужчины. Оно также любезно снабжено субтитрами на английском языке.

Письма о том, что на территории как минимум одного ТЦ — «Невского центра» на площади Восстания — работают сотрудники экстренных служб, в редакцию издания пришли этим утром. Получить оперативный комментарий от представителей площадки не удалось. «Фонтанка» обратилась за комментарием в полицейский главк.

Фото: Читатель »Фонтанки» Людмила

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Комментарии (2)

Милая +
Надоело! Кому неймётся?
Serg_I
Зачем обращаться в полицейский главк? Чтобы полиция эвакуировала и закрыла все торговые центры?
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