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Бой без правил на Таллинском шоссе стал уголовным делом. Агрессора на «Мустанге» задержали

В Петербурге задержан прыгавший на капоте чужого автомобиля водитель кабриолета

Полиция возбудила уголовное дело по факту дорожного конфликта на юго-западе Петербурга. Об этом 27 июля сообщает ГУ МВД по городу и области.

«В полицию поступило заявление от 19-летнего водителя автомобиля «Мазда». Молодой человек сообщил, что около 9 часов вечера ехал по Таллиннскому шоссе в сторону посёлка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель автомобиля «Форд мустанг» чёрного цвета, после чего обогнал и принудил к остановке. Водитель «Форда» подошел к «Мазде», разбил боковое водительское стекло и нанёс несколько ударов заявителю. После этого злоумышленник сел в свой автомобиль и скрылся в сторону Красносельского шоссе», — рассказали фабулу в пресс-службе главка.

ГУ МВД

По заявлению полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Но и это ещё не всё. Кабриолет отогнан на спецстоянку, его номера могут быть поддельными. Водитель «Мустанга» задержан. Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. Он доставлен в отдел полиции.

Ранее «Фонтанка» описывала суть конфликта и публиковала видео. По словам пострадавшего, агрессор бил его и пассажира по голове и прыгал на капоте.

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Комментарии (25)

DjCvetkov
А если бы была не эта мазда, а что-нибудь побыстрее, герой на старом мустанге как бы себя вёл? Пытался бы с матами догнать, выжимая все из своего старого ведра?)
Odissey
Это не единичный случай на шоссе ведущих в город. Посмотрите сюжет трехдневной давности на лайф78 о том, как в Мурино боятся выходить ночью из домов. Государство размножает обезьян. Зачем?
А13579
Что бы ему дома за это было? Прибили бы на месте? А здесь можно, выпишут штраф в несколько тысяч и отпустят. Поедет обезьянничать дальше.
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