«В полицию поступило заявление от 19-летнего водителя автомобиля «Мазда». Молодой человек сообщил, что около 9 часов вечера ехал по Таллиннскому шоссе в сторону посёлка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель автомобиля «Форд мустанг» чёрного цвета, после чего обогнал и принудил к остановке. Водитель «Форда» подошел к «Мазде», разбил боковое водительское стекло и нанёс несколько ударов заявителю. После этого злоумышленник сел в свой автомобиль и скрылся в сторону Красносельского шоссе», — рассказали фабулу в пресс-службе главка.

По заявлению полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Но и это ещё не всё. Кабриолет отогнан на спецстоянку, его номера могут быть поддельными. Водитель «Мустанга» задержан. Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. Он доставлен в отдел полиции.



Ранее «Фонтанка» описывала суть конфликта и публиковала видео. По словам пострадавшего, агрессор бил его и пассажира по голове и прыгал на капоте.

