Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Гудящую очередь у ворот Боткинской больницы на Миргородской улице видно издалека. Место намоленное. Благотворительные организации ежедневно кормят и раздают здесь одежду бездомным, помогают с документами, а теперь и предлагают вакцинироваться. Желающих хватает — с коронавирусом обитатели улиц знакомы не понаслышке.

Публика собралась колоритная — некоторые с трудом говорят, иные вообще едва держатся на ногах и не могут без посторонней помощи преодолеть поребрик. За дамой без половины зубов стоит мужчина с рукой в аппарате Илизарова. Других сразу и бомжами не назвать, они просят нашего оператора их не снимать — «на работе узнают». Пришедшие подтягиваются к двум микроавтобусам. В одном дают обеды. В другом — делают прививки. У того, в котором еда, желающих ощутимо больше. Социальной дистанции никакой. Лишь на некоторых маски.



Константин Селин / «Фонтанка.ру»

Получившие обед неторопливо располагаются вдоль бетонного забора на тротуаре. Трапеза проходит под шоу «вакцинация». Сами зрители колоться в основном не желают: «Коронавируса опасаемся, но алкоголизма и СПИДа боимся больше». Но желающих и без них хватает.

«Вы последний? Вот за вами мужчина! Держите документы — отдадите внутри автобуса». Волонтеры «Благотворительной больницы» едва успевают помогать бездомным заполнять анкеты: «Пневмония? Насморк? Потеря обоняния? Были контакты с больными инфекционными заболеваниями?» — звучит скороговоркой. Если ответ да, то сегодня получится только поесть.

«У меня противопоказание — астма!» — уверенно говорит миниатюрная женщина с седыми волосами. Возражения о том, что это, наоборот, показание к прививке, как группе риска, авторитетно не принимаются. «У меня очень хороший иммунитет, и вообще — я медик с 18-летним стажем, работала медсестрой в научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии», — вдруг заявляет она.

«Если бы не противопоказания — привилась бы. Вакцинация — это важно, это защита!» — признается в конце разговора женщина, представившаяся Людмилой Петровной.



«Прививаемся, потому что не хотим болеть. Потому что мы такие же люди, как и все. Просто бездомные», — рассказывают «Фонтанке» о мотивации Надежда Петровна и Ольга. Первой — 67 лет, она диабетик и живет на уколах.

«У нас нет документов, живем в «Ночлежке», много общаемся с людьми и находимся на улице, и в любой момент можем заразиться», — добавляет Ольга.

«Помимо этого ковида, у меня еще куча всяких болезней. Поэтому ковид как насморк прошёл. Да, я переболевший недавно, так бы прививаться — это важно, — рассказывает Сергей, заросший человек с рукой в аппарате Илизарова. — Мы тут же, в Боткина лежали. Нас четыре человека было в палате. Один крякнул. Его полгода лечили-лечили, лечили-лечили, да недолечили, и он всё... По-разному вирус проявляется».

«Вакцинация — это необходимость. Многие болеют. Настоящие бомжи, которые живут на вокзале, на улице, под трубами — заражаются. Нам нужна защита хоть какая-то. Всё из-за того, что к нам приходят «домашние», которые имеют прописку и даже жилье. Домашние люди — разносчики заразы», — говорит Лена, с которой здороваются многие пришедшие, а «Фонтанке» она предъявляет «удостоверение настоящего бомжа». Две распечатки, вложенные в пластиковый чехол. Разглядеть не дает.



«Мне сложно ответить, почему прививаюсь, — мечтательно говорит мужчина в пиджаке, который просит назвать его в статье Максимом Сергеевичем. — Это такой порыв души. Меньше будет осложнений всяких, наверное. Антипрививочников презираю. Раньше я привиться не мог — документов не было. В торговом центре меня развернули».



Фото: Скриншот видео / Константин Селин / «Фонтанка.ру» Фото: Скриншот видео / Константин Селин / «Фонтанка.ру» Фото: Скриншот видео / Константин Селин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







За неполные три часа работы первую дозу вакцины «Спутник V» получили 36 человек, которые живут на улице или в приютах.

У кого-то не было паспорта или полиса, но было, например, свидетельство о рождении или другой документ, где написано, как зовут человека. Подходили даже справки или выписные эпикризы, чтобы просто подтвердить личность. До этого момента у этих людей не было никакой возможности пройти вакцинацию.

Как пояснил «Фонтанке» представитель 49-й городской поликлиники, специалисты которой работали с бездомными, в федеральный регистр вакцинированных таких людей вносили с пометкой в графе «бомж». Имя в некоторых случаях записывали со слов. Это позволяет списать вакцину на конкретных людей, но без привязки к паспорту и СНИЛС. С такими вводными возможности получить сертификат о вакцинации на госуслугах нет. Но она большинству бездомных в общем-то и не нужна.



Всем, кто привился, выдали справку с печатями поликлиники, в которой карандашом указана ориентировочная дата следующей прививки. Примерно через три недели на том же месте их встретит бригада медиков и сделает второй укол. Те, кто не придет, смогут сделать прививку с этой бумагой в другом месте, заверили в поликлинике.

По словам врача-реаниматолога Сергея Иевкова, создателя проекта «Благотворительная больница», двухкомпонентные вакцины делают людям, живущим на улице, в США и Европе. Это мировая практика, и очень важно, что теперь такое стало возможно и в Петербурге. Потому что у бездомных повышенные риски заразиться COVID-19 и практически нет возможности самоизолироваться в случае заболевания.

«Чтобы справиться с пандемией, стране нужно иметь коллективный иммунитет. Он будет достигнут тогда, когда большая часть населения вакцинируется, будет иметь защитный титр антител. На улицах Петербурга, по разным оценкам, около 60 тысяч бездомных. Их вакцинация — важный шаг к этой цели», — отметил Иевков.



В перспективе вакцинация бомжей может продолжиться и в других районах Петербурга. Но зависеть это будет от желания самих бездомных и возможностей поликлиник.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

