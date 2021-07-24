В Петербурге полиция задержала несовершеннолетнего уроженца республики Азербайджан. Он, по мнению следователей, смертельно ранил в грудь 29-летнего горожанина в Московском районе.
Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, накануне ночью в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение о ножевом ранении у ночного магазина на Пулковском шоссе, 89. Прибывшие наряды обнаружили 29-летнего пострадавшего со следом от клинка в области сердца. Он скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание.
На месте происшествия был задержан 16-летний гражданин Азербайджана, который пояснил, что ударил оппонента ножом во время ссоры. Юношу доставили в отдел и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.