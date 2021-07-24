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Несовершеннолетний иностранец задержан по подозрению в убийстве петербуржца. Удар ножом в грудь попал на видео

В Петербурге полиция задержала несовершеннолетнего уроженца республики Азербайджан. Он, по мнению следователей, смертельно ранил в грудь 29-летнего горожанина в Московском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, накануне ночью в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение о ножевом ранении у ночного магазина на Пулковском шоссе, 89. Прибывшие наряды обнаружили 29-летнего пострадавшего со следом от клинка в области сердца. Он скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

На месте происшествия был задержан 16-летний гражданин Азербайджана, который пояснил, что ударил оппонента ножом во время ссоры. Юношу доставили в отдел и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (27)

AndrewBarsik
Единственный случай в моей практике, когда прокурор принес апелляционное определение с просьбой смягчить приговор, был тогда, когда нелегал с группой поддержки зарезал безоружного русского. Зверье давно купило надзор с потрохами оптом.
kasirer
Наибольшее количество убийств, кстати, совершают азербайджанцы. Не узбеки, не таджики, не армяне, и уж точно не столь нелюбезные нашим нацикам северокавказцы. Именно азербайджанцы, большая часть из которых, кстати, граждане России во втором-третьем поколении. Если уж говорить о сформировавшейся по типу Европы криминальной диаспоре, то это именно азербайджанская диаспора.
265901089
Насилуют девочек, именно девочек, недавно тут новость была, убивают, грабят... Сколько это будет продолжаться? И нечего их называть иностранцами. Иностранец - это культурный человек в моих глазах, который приехал с целью посмотреть страну или учиться. При этом уважая традиции страны. А эти мрази творят тут что хотят. И никакой управы на них нет.
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