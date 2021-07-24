Насилуют девочек, именно девочек, недавно тут новость была, убивают, грабят... Сколько это будет продолжаться? И нечего их называть иностранцами. Иностранец - это культурный человек в моих глазах, который приехал с целью посмотреть страну или учиться. При этом уважая традиции страны. А эти мрази творят тут что хотят. И никакой управы на них нет.