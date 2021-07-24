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В Удельном парке заметили утку из Коломяг, которая несколько месяцев живет со стрелой в голове

На севере Петербурга заметили утку, в голове у которой уже несколько месяцев находится дротик. О печально знаменитой пернатой рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 24 июля.

Птицу увидели прохожие у тренировочного центра «Зенита» в Удельном парке вечером в пятницу. Со стрелой в голове утка живет уже как минимум три месяца. Первый раз, как писала «Фонтанка», ее заметили в Орловском карьере в Коломягах, а затем в Графском пруду.

Помочь птице тогда не удалось, несмотря на предмет в голове она быстро улетает, чем осложняет свое спасение.

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Комментарии (3)

Alex000
А может просто оставить её в покое?
Судя по тому, что она "спасаться" не далась - она не горит желанием попадать в руки к двуногим.
Владислав М
Бедная уточка, погибнет же зимой с этим дротиком. Что за моральные уроды стреляют в городских уток?
266143170
Это разные утки.
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