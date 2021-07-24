На севере Петербурга заметили утку, в голове у которой уже несколько месяцев находится дротик. О печально знаменитой пернатой рассказали очевидцы в группе « ДТП и ЧП | Санкт-Петербург » во «ВКонтакте» 24 июля.

Птицу увидели прохожие у тренировочного центра «Зенита» в Удельном парке вечером в пятницу. Со стрелой в голове утка живет уже как минимум три месяца. Первый раз, как писала «Фонтанка», ее заметили в Орловском карьере в Коломягах, а затем в Графском пруду.



Помочь птице тогда не удалось, несмотря на предмет в голове она быстро улетает, чем осложняет свое спасение.

