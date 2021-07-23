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Грузовик сбил велосипедиста в Парголово так, что у машины отвалился кусок бампера

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Велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга днем 23 июля. Он не поделил дорогу с грузовиком.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла между 14 и 15 часами на перекрестке у дома 369 по Выборгскому шоссе в Парголово, напротив «Ленты». Водитель грузового фургона ГАЗ «Соболь» сбил велосипедиста.

От удара у фургона отломился кусок переднего бампера. На фото видно, что на месте ДТП работала скорая. Информация о состоянии велосипедиста уточняется.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Ark7
Велосипедист - Ironman (железный человек)
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