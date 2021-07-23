В Выборгском районе Ленобласти после ночной аварии дорожники достают из реки самосвал. Водитель сначала проигнорировал весовое ограничение, а затем и вовсе уснул.



Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, в ночь с 22 на 23 июля тяжелый самосвал MAN упал с моста через реку Михалевку. Для проезда по мосту стоит ограничение в 13 тонн, о чем предупреждает соответствующий дорожный знак, но водитель всё равно повел машину по нему. Он уснул и промахнулся по переправе.