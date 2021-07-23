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Водитель самосвала уснул за рулем и улетел с моста в реку под Петербургом

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В Выборгском районе Ленобласти после ночной аварии дорожники достают из реки самосвал. Водитель сначала проигнорировал весовое ограничение, а затем и вовсе уснул.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, в ночь с 22 на 23 июля тяжелый самосвал MAN упал с моста через реку Михалевку. Для проезда по мосту стоит ограничение в 13 тонн, о чем предупреждает соответствующий дорожный знак, но водитель всё равно повел машину по нему. Он уснул и промахнулся по переправе.

Дорожный комитет Ленобласти

При падении самосвал снес перила и повредил часть настила моста. Водитель, по данным дорожных служб, не пострадал. В настоящее время большегруз поднимают из реки. Работы осложняются тем, что машина лежит на боку.

Река Михалевка протекает через поселок Бородинское, который стоит на региональной дороге Комсомольское — Приозерск. Дорога соединяет Выборгский и Приозерский районы, рядом с ней расположено большое количество карьеров, где добывают песок и щебень.

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Комментарии (7)

BobCat2
Судя по дороге и второму тонару - ездят огородами, чтобы не платить Платону и за перегруз по осям. А может еще и с левых карьеров. При этом и без того плохие сельские дороги убивают совсем. Недавно за покрывательство подобного на Кубани главного гаишника посадили... А у нас будут последствия?
ivan5_5e4d10fe646f6
Вот поэтому и не надо дороги делать - вражеские танки тоже не пройдут. И Россия будет непоколебимо нести миру свою правду. Ура товарищи!
DEMOMON
Пусть лучше во так, чем в дом.
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