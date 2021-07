24 июля, 22:00, 8+



Энтомолог Олег Валерский в субботу зовёт ловить бабочек. Никакого вреда насекомым участники такой «охоты» не причинят: те просто прилетят на свет мощных ламп, если повезёт, позволят себя рассмотреть, а затем отправятся дальше. «Даже в наших северных краях за одну ночь легко можно увидеть более 100 видов чешуекрылых — реактивных бражников, камуфлированных совок, кислотно-ярких медведиц и многих других», — завлекает ведущий. Подробнее о месте проведения стоит узнавать у организатора — ДК Лурье.



Музыкальное



Ради голливудской музыки — в Ботанический



С 23 до 25 июля, 12+



Музыка на этих выходных звучит на аллеях Ботанического сада, ставшего площадкой для фестиваля Summer Park. В программе — шедевры рока и классики, а также голливудские саундтреки: «Skyfall», «Show must go on», «Lion King», «Nothing else matters», «Now we free», «Shape of my heart» и другие. Организаторы праздника — дирижер, виолончелист Антон Гаккель и его коллега, солист симфонического оркестра Мариинского театра Дмитрий Ганенко. Выступают музыканты оркестров Филармонии и солисты Мариинского театра, ATempo Orchestra под руководством самого Гаккеля.