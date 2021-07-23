Фото: с официального сайта Эрмитажа / hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться







Наслаждаемся прохладой в городе на пеших познавательных прогулках по центру, прячемся от дождя на новых выставках в Русском музее, говорим о силе и море в День Военно-морского флота и пересматриваем классику на больших экранах.

Актуальное

Жемчужина Лувра гостит в Петербурге До 19 сентября, 6+

В Аполлоновом зале Эрмитажа показывают знаменитую «Прекрасную садовницу», или «Мадонну с младенцем и Иоанном Крестителем», Рафаэля Санти. Картину в Россию привезли из Лувра и организовали выставку одного произведения. Считается, что работа была написана в 1507 или 1508 году во Флоренции. Имя её заказчика учёным установить пока что так и не удалось.



Фото: ru.wikipedia.org Поделиться Поделиться







Русский музей вспомнит создателя Итальянского моста

С 17 июля по 23 августа, 18+

В 1955 году во время капитального ремонта набережных канала Грибоедова исторический Итальянский мост был заменён на тот, который известен нам сейчас. Спроектировал изящную переправу художник Василий Васильковский, один из авторов Телевизионной башни, Ушаковского и Каменноостровского мостов. Рассказать, что он не только чудесный архитектор, но также график и керамист, взялись в Русском музее. На персональной выставке в Строгановском дворце собрали лучшие его работы. Васильковский рисовал иллюстрации к произведениям Пушкина, Хайяма, Боккаччо, Гоголя, Булгакова.



Фото: с официального сайта Русского музея Поделиться Поделиться







Русского импрессиониста откроют по-новому

С 23 июля по 20 сентября, 6+

В корпусе Бенуа же открывается выставка одного из русских импрессионистов — Игоря Грабаря. Многим он может быть известен как составитель первого многотомника по истории русского искусства. Теперь же настало время узнать, какую роль сыграл этот человек при формировании экспозиции Третьяковской галереи и как боролся с расхищением коллекции. В Петербург привезли экспонаты из разных городов, задействовали и государственные музеи, и частных коллекционеров. Открытие экспозиции приурочено к 150-летию со дня рождения художника.



Портрет И. Э. Грабаря работы Кустодиева Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Ботанический заполонят редкие лилии

С 24 июля, 6+

В Ботаническом саду начинает работу выставка лилий. Десятки сортов в павильон «Зелёный домик» привезут коллекционеры Сергей Садов, Светлана Грачёва и Светлана Глухих. Каждый из них уже много лет заказывает луковицы цветов со всего мира, выбирая новинки из специальных каталогов, а потом выращивают их на участках недалеко от Петербурга. Сколько именно продлится выставка, точно предсказать невозможно, но в среднем лилии цветут от 10 до 14 дней. Коллекционеры будут на месте, они готовы общаться с посетителями и отвечать на все вопросы.



День ВМФ — только онлайн

25 июля, 0+

В День Военно-морского флота в центре Петербурга и в Кронштадте пройдёт масштабный парад, который, впрочем, удастся посмотреть только в сети или по телевизору. Торжество покажут по Первому каналу, а также по телеканалу «Санкт-Петербург». В 19:00 там же пройдёт трансляция концерта Александра Розенбаума из БКЗ «Октябрьский». Поклонники могут попасть на выступление артиста и в реальной жизни, билеты ещё остались, Возрастное ограничение — 12+



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Для всей семьи

Лекции о моряках и святых прочтут бесплатно

25 июля, 12+

В День Военно-морского флота горожан бесплатно пустят в Государственный музей истории религии и проведут специальную образовательную программу. Среди активностей — лекции и тематические экскурсии. Так, ровно в полдень сотрудники расскажут про главных небесных покровителей армии и флота (это Илия Печерский, Александр Невский, Дмитрий Донской), в 14:00 — отдельно про Николая Чудотворца. Чтобы стать участником, нужно пройти регистрацию на платформе TimePad. Количество мест ограничено.



Фото: с официального сайта Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться







Этнографический расскажет о Туркмении через цвет

С 23 июля 2021-го до 23 января 2022 года, 6+

На экспозиции «В гармонии с красным: туркмены» в Этнографическом музее собрали предметы этого цвета — как ковры и фрагменты юрт, так и прочие артефакты, например торбы и занавески. Именно все оттенки алого исторически широко использовали в туркменской культуре. О том, почему и как, в музее доступно расскажут исследователи.



Головной убор Фото: пресс-служба Российского этнографического музея Поделиться Поделиться







Знаток насекомых научит вызывать бабочек



24 июля, 22:00, 8+

Энтомолог Олег Валерский в субботу зовёт ловить бабочек. Никакого вреда насекомым участники такой «охоты» не причинят: те просто прилетят на свет мощных ламп, если повезёт, позволят себя рассмотреть, а затем отправятся дальше. «Даже в наших северных краях за одну ночь легко можно увидеть более 100 видов чешуекрылых — реактивных бражников, камуфлированных совок, кислотно-ярких медведиц и многих других», — завлекает ведущий. Подробнее о месте проведения стоит узнавать у организатора — ДК Лурье.

Музыкальное

Ради голливудской музыки — в Ботанический

С 23 до 25 июля, 12+

Музыка на этих выходных звучит на аллеях Ботанического сада, ставшего площадкой для фестиваля Summer Park. В программе — шедевры рока и классики, а также голливудские саундтреки: «Skyfall», «Show must go on», «Lion King», «Nothing else matters», «Now we free», «Shape of my heart» и другие. Организаторы праздника — дирижер, виолончелист Антон Гаккель и его коллега, солист симфонического оркестра Мариинского театра Дмитрий Ганенко. Выступают музыканты оркестров Филармонии и солисты Мариинского театра, ATempo Orchestra под руководством самого Гаккеля.



Автор: Rococo Arts / vk.com

Фронтмен «Сансары» поделится новым

23 июля, 16+

Тем, кто соскучился по камерным встречам с артистами, стоит в пятницу зайти в Social Club. Вечером там выступает лидер группы «Сансара» Саша Гагарин. Он исполнит песни из нового, двенадцатого, альбома группы. Пластинка получила название «Станция «Отдых», выйдет она уже осенью. Сосредоточившись на новом, исполнитель обещает не забыть про хиты. На сцену выйдет с гитарой.

Узнать новое

Аствацатуров расскажет о семье Глассов Сэлинджера

23 июля, 18.00, 18+

Пятничным вечером Андрей Аствацатуров в музее Набокова на Большой Морской читает лекцию «Повести о Глассах Дж. Д. Сэлинджера: превратности религиозного выбора». Герои эти, принадлежащие к вымышленной семье нью-йоркцев, появляются сразу в нескольких произведениях американского писателя. Неоднозначную реакцию критики в своё время вызвали две повести — «Фрэнни» и «Зуи», объединённые Сэлинджером в единую книгу. Аствацатуров расскажет, что именно послужило причиной неприязни части общества и как в книге родилось «сочетание разных религиозных традиций и попытка соединить Запад и Восток, деятельную жизнь и жизнь созерцательную».



Площадь Островского откроет мрачные тайны

24 июля, 17:00, 18+

Петербургский писатель Илья Стогов в субботу готовится провести пешую прогулку для всех желающих чуть больше узнать о площади Островского и ее тайных сторонах. Группе предстоит не любоваться архитектурой, а, например, увидеть колодец, в котором Николаевские гвардейцы когда-то нашли труп женщины без головы, или место, где роковую для себя кражу совершил самый знаменитый грабитель 1990-х. Встречу организует ДК Лурье.

На экране

Ускорение времени как тема виртуозного триллера

С 22 июля, 16+

Герои триллера «Время» попали в страшную ситуацию: отправились отдыхать на пляж и угодили в аномальную зону, где постарели сразу на несколько лет. В новой работе Найта Шьямалана (режиссёра, прославившегося «Шестым чувством») о том, что происходит на самом деле, зрителям предстоит гадать вместе со смертельно напуганными персонажами до последнего. Примечательно, что главную роль в фильме исполнил Гаэль Гарсиа Берналь, прославившийся в 2000 году после выхода мексиканской картины «Сука любовь».



Автор: Universal Pictures Russia / YouTube

Супергерой покажет змеиную хватку

С 22 июля, 12+

Поклонникам гонконгских боевиков может понравиться «Бросок Кобры. Снейк Айз». Британский актер и телеведущий Генри Голдинг исполнил главную роль — супергероя-ниндзя в чёрном костюме и с мечом за спиной.

«Унесённых призраками» покажут в кино

С 20 июля, 6+

Одна из самых известных работ мастера анимации Хаяо Миядзаки — «Унесённые призраками» — возвращается в прокат в честь 20-летия со дня премьеры. История девочки Тихиро, которая попадает в мир духов и пытается спасти своих родителей, — самый кассовый фильм Японии всех времен, первый мультфильм из этой страны, удостоенный «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и «Оскара».



Автор: KinomaxCinema / YouTube

«Пыль» вернёт на экран Мамонова

23 июля, 23:30, 18+

В этом июле не стало Петра Мамонова. Лидер «Звуков Му» долго и тяжело болел ковидом. Один из фильмов, в которых за свою жизнь снялся музыкант, — это «Пыль» Сергея Лобана, созданная за символические 3 000 долларов. Теперь на «Ленфильме» устраивают специальный показ работы, где музыкант перевоплощается в профессора.

«Ленфильм» покажет кино Сокурова по Достоевскому

25 июля, 20:00, 16+

«Ленфильм» же уже не первый месяц показывает фильмы авторства Александра Сокурова. которому 14 июня исполнилось 70 лет. На этих выходных обращаются к «Тихим страницам», снятым по сценарию Юрия Арабова. За основу мастера взяли роман «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского. Главный герой их картины бродит по городу, то и дело натыкаясь на проституток, нищих и грешников, и наблюдает за происходящим.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Аврора» обращается к «Основному инстинкту»

25 июля, 18:20, 18+

Ну а в «Авроре» спецпоказ отреставрированной версии фильма «Основной инстинкт» Пола Верховена. Детектив Ник Каррен (Майкл Дуглас) расследует дело об убийстве рок-звезды, главная подозреваемая в котором — писательница Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун), и оказывается втянут в личные отношения с ней. Картина 1992 года выпуска считается одним из классических образцов эротического триллера.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

