Петербуржцев приглашают на светоловлю бабочек. Бабочки не пострадают

Тот случай, когда на «ночную» экскурсию можно и нужно идти с ребенком. Энтомолог Олег Валерский, вооруженный мощной ДРВ-лампой и мягкой ультрафиолетовой black light, познакомит с насекомыми, которых днем вряд ли увидишь. Идем 24 и 31 июля. 8+

Ночью большинство насекомоядных птиц спят, некоторые цветы благоухают сильнее, а кроме того — в дневное время конкурентов столько, что не протолкнуться. Неудивительно, что некоторые бабочки выбрали ночное время суток. Пару недель в году любители бабочек в разных странах слушают лекции, проводят фестивали и устраивают охоту на бабочек, во время которой чешуекрылые остаются живы-здоровы и убираются восвояси. Подманивают бабочек светом, но не от любой лампы. Например, привлекательнее всего ультрафиолетовая.

Бабочка, летящая прямо на огонь, — яркая метафора, но на самом деле насекомое летит на свет под углом. Просто лучи от ламы расходятся радиально и сбивают бабочку с толку — поэтому мы видим, как под фонарями мотыльки вытворяют некий спиралевидный танец. «Даже в наших северных краях за одну ночь легко можно увидеть более 100 видов чешуекрылых — реактивных бражников, камуфлированных совок, кислотно-ярких медведиц и многих других», — обещают устроители. Про каждую есть что рассказать. Например у бабочки с простоватым именем «бражник» латинское название намекает на схожесть со сфинксом, совки умудряются жить в условиях и Арктики и пустынь, а из медведиц не каждую подманишь: какие-то летают только днем, а какие-то вообще не летят на свет лампы.



«Светоловля бабочек» пройдет 24 и 31 июля, начало в 22:00.



Александра Шеромова

