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Этнографический музей приглашает на «красную» выставку о туркменах

Этнографический музей покажет ковры, фрагменты юрт и прочие артефакты и атрибуты туркменской жизни через призму важности в ней красного цвета.

Фото: пресс-служба Российского этнографического музея
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На выставке «В гармонии с красным: туркмены» вы увидите, как красный цвет использовали в свадебных обрядах и детской одежде, убранстве туркменской юрты и в других сферах. Увидите туркменские ковры, дверные занавесы, торбы, сумки, полосы для крепления юрты. Организаторы обещают показать много костюмов и элементов одежды, среди которых будут уникальные вещи XIX века.

Головной убор
Головной уборФото: пресс-служба Российского этнографического музея
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И всё это — бенефис красного спектра, важного в туркменской культуре. Это оттенки цвета от нежно-розовых до пурпурно-фиолетовых, которые получались при тонкой ручной работе и домашнем окрашивании корнем марены. Часть предметов из туркменского собрания Российского этнографического музея зрители увидят впервые.

Выставка «В гармонии с красным: туркмены» пройдёт с 23 июля 2021 по 23 января 2022 в Этнографическом музее. 6+

Анастасия Семенович

Фото: пресс-служба Российского этнографического музея
Головной убор
Головной уборФото: пресс-служба Российского этнографического музея

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