«Бросок кобры» вернется на экраны обновленным

C 22 июля в кинотеатрах начнут показывать «Бросок Кобры. Снейк Айз». По сути, это перезапуск саги начала нулевых «Бросок кобры» — симпатичной, но очень нишевой и ориентированной на весьма специфическую публику, поклонников гонконгских боевиков. Теперь историю про отважного бойца-ниндзя в маске решили сделать более популярной и подверстали под стандартны супергеройского кино. С «Марвелом» и «ДиСи» сражаться рано, но в целом публика явно примет новую ленту лояльней.
Новый фильм рассказывает о рождении нового супергероя и пришествии пылкого юноши в мир глобальных злодеев и отважных поединков. Режиссером выступил Роберт Швентке — немецкий автор, который более всего известен работой над ироничным боевиком «РЭД». Главную роль сыграл британский актер и телеведущий Генри Голдинг.
Только продюсер остался прежний — как и прошлые «Броски», этот запускал Лоренцо ди Бонавентура, профессионал бойкий и мастеровитый, давший миру «Трансформеров» и тот же «РЭД». Так что в качестве результата точно можно быть уверенным: планка у Бонавентуры стоит достаточно высоко.
12+
Иван Чувиляев