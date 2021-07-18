FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +23
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

«Бросок кобры» вернется на экраны обновленным

C 22 июля в кинотеатрах начнут показывать «Бросок Кобры. Снейк Айз». По сути, это перезапуск саги начала нулевых «Бросок кобры» — симпатичной, но очень нишевой и ориентированной на весьма специфическую публику, поклонников гонконгских боевиков. Теперь историю про отважного бойца-ниндзя в маске решили сделать более популярной и подверстали под стандартны супергеройского кино. С «Марвелом» и «ДиСи» сражаться рано, но в целом публика явно примет новую ленту лояльней.

Фото: centpart.ru
ПоделитьсяПоделиться

Новый фильм рассказывает о рождении нового супергероя и пришествии пылкого юноши в мир глобальных злодеев и отважных поединков. Режиссером выступил Роберт Швентке — немецкий автор, который более всего известен работой над ироничным боевиком «РЭД». Главную роль сыграл британский актер и телеведущий Генри Голдинг.

Только продюсер остался прежний — как и прошлые «Броски», этот запускал Лоренцо ди Бонавентура, профессионал бойкий и мастеровитый, давший миру «Трансформеров» и тот же «РЭД». Так что в качестве результата точно можно быть уверенным: планка у Бонавентуры стоит достаточно высоко.

12+

Иван Чувиляев

Фото: centpart.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний