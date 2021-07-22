Русский музей отметит юбилей Игоря Грабаря выставкой

В корпусе Бенуа (филиале Русского музея) с 23 июля доступна выставка импрессиониста Игоря Грабаря. Знатокам Грабарь (1871–1960) знаком в основном как искусствовед — именно он составил первый многотомник по истории русского искусства. Но кроме этого Грабарь был важной фигурой Серебряного века и сильным менеджером от искусства — приложил руку к созданию экспозиции Третьяковской галереи, боролся с расхищением коллекций в раннесоветский период, много внимания уделял реставрации.
Русский музей покажет больше ста работ Грабаря, в корпус Бенуа привезут вещи из Третьяковки и частных собраний, будут и архивные материалы. Как и многие художники, сформировавшиеся к началу XX века, Грабарь был полифоничен. Занимался и живописью, и историей искусства (как и Александр Бенуа, выставка которого тоже недавно прошла в Русском музее), после революции боролся с расхищением музеев и частных коллекций. Работал и с театрами, бывал в экспедициях Российской академии истории материальной культуры, где изучал Север, руководил московскими Центральными реставрационными мастерскими, лично участвовал в реставрации «Троицы» Андрея Рублева. Именно Грабарь готовил бригады экспертов, которые добывали из европейских музеев трофейные экспонаты для восполнения потерь советских коллекций в Великую Отечественную.
Словом, личность знаковая, но как художника Грабаря вспоминают нечасто. Юбилейная выставка — повод присмотреться.
Выставка «Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения» пройдёт в корпусе Бенуа Русского музея с 23 июля по 20 сентября.
Генеральный спонсор выставки — Банк ВТБ.
6+
Анастасия Семенович