Трое взрослых и ребенок пострадали в серьезном ДТП в Липецке. Предположительная виновница после аварии, не стесняясь, сплясала на камеру одного из очевидцев.

Как сообщает 22 июля пресс-служба ГУ МВД по Липецкой области, авария произошла в 18 часов 21 июля на Краснозаводской улице Липецка. По предварительным данным, 31-летняя женщина на автомобиле BMW не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Suzuki под управлением 28-летнего водителя. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора одного из проезжавших мимо автомобилей.