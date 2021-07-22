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Дама на BMW устроила ДТП с пострадавшими в Липецке и станцевала на камеру

Фото: УГИБДД по Липецкой области
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Трое взрослых и ребенок пострадали в серьезном ДТП в Липецке. Предположительная виновница после аварии, не стесняясь, сплясала на камеру одного из очевидцев.

Как сообщает 22 июля пресс-служба ГУ МВД по Липецкой области, авария произошла в 18 часов 21 июля на Краснозаводской улице Липецка. По предварительным данным, 31-летняя женщина на автомобиле BMW не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Suzuki под управлением 28-летнего водителя. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора одного из проезжавших мимо автомобилей.

В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира «Сузуки», в том числе 8-летний мальчик. Пострадавших доставили в больницу. Ребенок получил самые серьезные травмы — черепно-мозговую, сотрясение и ушибы — и был госпитализирован, пишет портал «Липецкмедиа».

Управлявшую БМВ женщину очевидцы заподозрили в нетрезвом вождении. Сама она заявила, что за рулем была не она, и даже сплясала на камеру, когда ее попытались пристыдить очевидцы. От прохождения медосвидетельствования дама отказалась.

Фото: УГИБДД по Липецкой области

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Комментарии (21)

chip1
Возможно на видео она в состоянии шока, так бывает.
aaignat
биомусор, а не дама
Local
Папику звонила,успокоил что отмажет.
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