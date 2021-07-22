Трое взрослых и ребенок пострадали в серьезном ДТП в Липецке. Предположительная виновница после аварии, не стесняясь, сплясала на камеру одного из очевидцев.
Как сообщает 22 июля пресс-служба ГУ МВД по Липецкой области, авария произошла в 18 часов 21 июля на Краснозаводской улице Липецка. По предварительным данным, 31-летняя женщина на автомобиле BMW не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Suzuki под управлением 28-летнего водителя. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора одного из проезжавших мимо автомобилей.
В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира «Сузуки», в том числе 8-летний мальчик. Пострадавших доставили в больницу. Ребенок получил самые серьезные травмы — черепно-мозговую, сотрясение и ушибы — и был госпитализирован, пишет портал «Липецкмедиа».
Управлявшую БМВ женщину очевидцы заподозрили в нетрезвом вождении. Сама она заявила, что за рулем была не она, и даже сплясала на камеру, когда ее попытались пристыдить очевидцы. От прохождения медосвидетельствования дама отказалась.