Азовское море у берегов России и Украины превратилось в ядовитый кисель. Всему виной стала жаркая погода, которая привела к нашествию жалящих медуз-корнеротов. Некоторые из них достигают 40 сантиметров в диаметре.



«Большое количество медуз появилось в прибрежной зоне Азовского моря из-за благоприятных для них условий: жаркой погоды, повышенной солености воды и, вероятно, небольшой конкуренции в борьбе за пропитание», — сообщил 22 июля РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН кандидат биологических наук Владимир Саяпин.