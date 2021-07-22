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Побережье Азовского моря превратилось в жалящий кисель из-за нашествия медуз-корнеротов

Азовское море у берегов России и Украины превратилось в ядовитый кисель. Всему виной стала жаркая погода, которая привела к нашествию жалящих медуз-корнеротов. Некоторые из них достигают 40 сантиметров в диаметре.

«Большое количество медуз появилось в прибрежной зоне Азовского моря из-за благоприятных для них условий: жаркой погоды, повышенной солености воды и, вероятно, небольшой конкуренции в борьбе за пропитание», — сообщил 22 июля РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН кандидат биологических наук Владимир Саяпин.

Ученый объяснил, что в основном эти медузы обитают в Черном море, однако из-за жаркой погоды вода в Азовском море сильно прогрелась, а соленость повысилась из-за малого стока воды в Азовское море из Дона и Кубани, что привело к вспышке численности. Кроме того, за последние 25 лет в Азовском море снизилось количество планктоноядных рыб — тюльки и хамсы. Зоопланктон стал кормовой базой для медуз, которые начали массово размножаться.

Чтобы отдыхающим можно было зайти в воду, полоски пляжей пытаются отгородить защитными сетями. Морских обитателей пытаются собирать вручную, лопатами, их вывозят на тракторе, даже попытались собрать ковшом погрузчика.

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Комментарии (3)

DEMOMON
Потому и не люблю Чёрное море.
Pupin
Они на ощупь очень противные, бррр.
Alex000
Ох, красота какая. Да, в это ногами лучше не лазить. Да и руками тоже.
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