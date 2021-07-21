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Как Минобороны искало тайный ход от подземной тюрьмы к другим бетонным бункерам

К поиску дополнительных бункеров с камерами для узников СК привлёк военных специалистов. 47news выяснил, откуда родилась такая версия и чем это закончилось.

Фото: 47news
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47news узнал одно из направлений, которое отрабатывал Следственный комитет, когда исследовал подземную тюрьму под домом в коттеджном посёлке «Новый Петербург» на территории Агалатовского поселения. Мы уже показывали фото железной двери одной из камер, где стоял номер «21». Это действительно странно, так как при всем масштабе бункера там нет еще 20 помещений и камер. Теперь нам известно, что на трех камерах были нанесены номера «19», «20» и, соответственно, «21».

Фото: 47news
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Из данной нумерологии и родилось предположение, что это лишь часть казематов, а остальные находятся в другом бункере. Да, тогда находка была настолько необычной для силовиков, что отрабатывались вообще все варианты, что приходили в голову. Так стали искать подземный переход.

К версии прикрепили известное — совсем рядом находятся бетонные ДОТы (долговременные огневые точки) Карельского укрепрайона еще времен Финской войны 1939 года. Один из них, небольшой, находится метрах в трехстах от подземной тюрьмы, второй, более основательный, — примерно в шестистах метрах.

Строительство фортификационных сооружений было начато в 1928 году. Создавались они как рубеж обороны Ленинграда с севера, строительство шло до начала войны с Финляндией. Каждая полоса укрепрайона включала в себя от 15 до 30 пулемётных ДОТов.

У деревни Елизаветинка в Агалатовском поселении располагается 18-й инженерно-испытательный полигон Минобороны. Военные специалисты этого подразделения занимаются, в том числе, технологиями строительства бункеров. Но где строительство, там и оборотная сторона — обнаружение вражеских подземных сооружений и коммуникаций.

К тому же при осмотре подземной тюрьмы мы обнаружили в коридоре перед камерами отверстие в полу размером примерно два метра на метр, заполненное водой. Глубина как минимум больше полутора метров. Один из наших коллег после выхода материала 47news отправился на место и провалился в яму с головой.

Sotavision

Привлечённые военные специалисты установили датчики, определяющие пустоты под землёй. На основании полученных данных стало понятно, что лаза-прохода из бункера, скорее всего, нет. Что касается ямы перед камерами, то, когда откачали воду, выяснилось — там располагалось помещение, где стоял насос, откачивающий нечистоты из унитазов и раковин в камерах. Жидкость поступал в колодец, найденный нами рядом с бункером.

Фото: 47news
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После столь ресурсоёмких изысканий силовики остановились на более простой, но вполне логичной гипотезе. Если предположить, что человека подводили к камере, то он видел, допустим, номер «21». Значит, из здравого смысла предполагал, что камер много. То есть создавалось впечатление, что он находится в реальном следственном изоляторе.

Что касается версий, то они множатся. Можно сказать, в геометрической прогрессии — от раздела людей на органы до секретной тюрьмы ФСБ.

Виктор Смирнов,

47news

Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news

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Комментарии (5)

Алексей Власов
Литературный пересказ. Мне нравится версия, что это либо подпольный (буквально) бордель-клуб. 19,20,21 не номера, а нумера, или возраст обслуживающего персонала. Что-то все сразу перевозбудились с печью «для расчлененки»)) не крематорий, а мангал. Вот представьте: у вас куча легких денег, вы хотите их потратить, а мозгов нет. Вот кто-то покупает золотой унитаз, а кто- то строит бордель Аля кресты))
Grotesk
а чего думать - это просто филиал номер 2
nalchik11
Надпись "тут я упал в яму" порадовала
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