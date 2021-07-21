47news узнал одно из направлений, которое отрабатывал Следственный комитет, когда исследовал подземную тюрьму под домом в коттеджном посёлке «Новый Петербург» на территории Агалатовского поселения. Мы уже показывали фото железной двери одной из камер, где стоял номер «21». Это действительно странно, так как при всем масштабе бункера там нет еще 20 помещений и камер. Теперь нам известно, что на трех камерах были нанесены номера «19», «20» и, соответственно, «21».

Из данной нумерологии и родилось предположение, что это лишь часть казематов, а остальные находятся в другом бункере. Да, тогда находка была настолько необычной для силовиков, что отрабатывались вообще все варианты, что приходили в голову. Так стали искать подземный переход.

К версии прикрепили известное — совсем рядом находятся бетонные ДОТы (долговременные огневые точки) Карельского укрепрайона еще времен Финской войны 1939 года. Один из них, небольшой, находится метрах в трехстах от подземной тюрьмы, второй, более основательный, — примерно в шестистах метрах.

Строительство фортификационных сооружений было начато в 1928 году. Создавались они как рубеж обороны Ленинграда с севера, строительство шло до начала войны с Финляндией. Каждая полоса укрепрайона включала в себя от 15 до 30 пулемётных ДОТов.

У деревни Елизаветинка в Агалатовском поселении располагается 18-й инженерно-испытательный полигон Минобороны. Военные специалисты этого подразделения занимаются, в том числе, технологиями строительства бункеров. Но где строительство, там и оборотная сторона — обнаружение вражеских подземных сооружений и коммуникаций.

К тому же при осмотре подземной тюрьмы мы обнаружили в коридоре перед камерами отверстие в полу размером примерно два метра на метр, заполненное водой. Глубина как минимум больше полутора метров. Один из наших коллег после выхода материала 47news отправился на место и провалился в яму с головой.