Государственный Эрмитаж 21 июля в 18:00 начинает свой традиционный внутренний праздник — «Проводы Белых ночей». Неформальный вечер для сотрудников и журналистского пула, который проводится много лет, символизирует окончание сезона. В этом году его покажут в онлайн-формате.



Кульминацией праздника является торжественная церемония поднятия и зажжения старинного фонаря во дворе Большого Эрмитажа. Чести сделать это в разные годы удостаивались те, кого музей хотел отблагодарить за сотрудничество. В этом году «выключать» белые ночи Петербурга, зажигая фонарь во внутреннем дворе Эрмитажа, музей доверил «Фонтанке».