Государственный Эрмитаж 21 июля в 18:00 начинает свой традиционный внутренний праздник — «Проводы Белых ночей». Неформальный вечер для сотрудников и журналистского пула, который проводится много лет, символизирует окончание сезона. В этом году его покажут в онлайн-формате.
Кульминацией праздника является торжественная церемония поднятия и зажжения старинного фонаря во дворе Большого Эрмитажа. Чести сделать это в разные годы удостаивались те, кого музей хотел отблагодарить за сотрудничество. В этом году «выключать» белые ночи Петербурга, зажигая фонарь во внутреннем дворе Эрмитажа, музей доверил «Фонтанке».
Но праздник проводов белых ночей уникален не только этим событием: всякий раз — это возможность увидеть в музее что-то необычное, то, что еще не видели посетители (новые выставки, только что отремонтированные экспонаты) или не могут увидеть в принципе, если речь идет о служебных помещениях.
В этот раз после церемонии, которую можно будет увидеть онлайн, будет показана эксклюзивная экскурсия по чердачным помещениям Зимнего дворца. Главный механик Эрмитажа Роман Бабурин расскажет об инженерных конструкциях, которые поддерживают своды дворца и потолки залов, а экскурсовод Елена Назариан — о том, как эти помещения сохранили следы важных исторических событий. Зрители увидят, как выглядят чердаки над Фельдмаршальским, Георгиевским, Петровским, Концертным залами, Галереей 1812 года, половиной наследника.