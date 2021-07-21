На одном из кадров герои пытаются распилить ветку дерева, неправильно развернув инструмент, и успевают смертельно устать, прежде чем замечают оплошность. В других эпизодах — убегают от злобной чихуа-хуа и мастерят парапланы из листьев. Судя по всему, бурундуки однажды окажутся за пределами зелёного парка и выйдут в центр Манхэттена.

О перезапуске «Чипа и Дейла» стало известно в июне. Стиль изображения отличается от знакомого зрителям мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь», да и сами герои теперь примечательны не тем, что спасают других, а тем, что обитают в городском парке, виртуозно влипают в проблемы и очень любят жёлуди. Их друзьями аниматоры сделали персонажей из других вселенных Disney, например, пса Плуто, бульдога из «Тома и Джерри» и безымянных жителей парка от лягушек до белок. При этом мышку Гаечку, крысу Рокфора и муху по имени Вжик из оригинального сериала в число героев этого проекта включать не стали.



Новый проект выйдет 28 июля на сервисе Disney+.

