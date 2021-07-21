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Вышел первый трейлер новых «Чипа и Дейла»: любимые герои — уже не те, а неприятности остались

Сервис Disney+ поделился трейлером к новому сезону обновлённой версии «Чипа и Дейла». В ролике, опубликованном на YouTube, показаны отрывки разных приключений бурундуков.

На одном из кадров герои пытаются распилить ветку дерева, неправильно развернув инструмент, и успевают смертельно устать, прежде чем замечают оплошность. В других эпизодах — убегают от злобной чихуа-хуа и мастерят парапланы из листьев. Судя по всему, бурундуки однажды окажутся за пределами зелёного парка и выйдут в центр Манхэттена.

«Маленькие ребята — большие проблемы», — констатирует голос за кадром.

О перезапуске «Чипа и Дейла» стало известно в июне. Стиль изображения отличается от знакомого зрителям мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь», да и сами герои теперь примечательны не тем, что спасают других, а тем, что обитают в городском парке, виртуозно влипают в проблемы и очень любят жёлуди. Их друзьями аниматоры сделали персонажей из других вселенных Disney, например, пса Плуто, бульдога из «Тома и Джерри» и безымянных жителей парка от лягушек до белок. При этом мышку Гаечку, крысу Рокфора и муху по имени Вжик из оригинального сериала в число героев этого проекта включать не стали.

Новый проект выйдет 28 июля на сервисе Disney+.

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Комментарии (11)

candie
мда. раньше, конечно, и деревья выше и трава зеленее... но этот новодел - реально отстой по сравнению с.
261847251
Чушь какая-то.
Да ещё и без Гаечки! :)
AlBerkut
Так, на очереди толерантные Чип и Дейл, с чёрной Гаечкой, вернее 'Гаечкой'-трансом и Рокфором - сильной независимой феминой? 🤔
Да, блин, там и не такое могут, Уолта на них нет 😬
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