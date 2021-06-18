Disney обновил «Чипа и Дейла» и превратил их в любителей желудей

Компания Disney обновила сериал «Чип и Дейл». Новый мультфильм получил подзаголовок «Жизнь в парке». Герои-бурундуки обитают в зелёной зоне посреди города, обустраивают жилище и охотятся за желудями.
Как сообщили представители студии Disney в своём Twitter, серии 28 июля выйдут на сервисе Disney+.
Судя по вступительным титрам, спасательные операции не главное в новой версии: мышку Гаечку, крысу Рокфора и муху Вжика в заставке пока что не показали. Вместо них в кадре оказались множество персонажей из вселенной Disney, которые тоже приходят в парк. Мелькают бульдог из «Тома и Джерри» и пёс Плуто.
Именно в мультфильме про эту собаку «Рядовой Плуто» 1943 года персонажи Чип и Дейл появились в первый раз. Бурундуки получили собственный сериал уже в 1989 году. Проект «Чип и Дейл спешат на помощь» стал так популярен, что с его героями выпускали видеоигры и комиксы.