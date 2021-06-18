Disney обновил «Чипа и Дейла» и превратил их в любителей желудей

Компания Disney обновила сериал «Чип и Дейл». Новый мультфильм получил подзаголовок «Жизнь в парке». Герои-бурундуки обитают в зелёной зоне посреди города, обустраивают жилище и охотятся за желудями.



Как сообщили представители студии Disney в своём Twitter, серии 28 июля выйдут на сервисе Disney+.



Судя по вступительным титрам, спасательные операции не главное в новой версии: мышку Гаечку, крысу Рокфора и муху Вжика в заставке пока что не показали. Вместо них в кадре оказались множество персонажей из вселенной Disney, которые тоже приходят в парк. Мелькают бульдог из «Тома и Джерри» и пёс Плуто.

