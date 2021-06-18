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Disney обновил «Чипа и Дейла» и превратил их в любителей желудей

Компания Disney обновила сериал «Чип и Дейл». Новый мультфильм получил подзаголовок «Жизнь в парке». Герои-бурундуки обитают в зелёной зоне посреди города, обустраивают жилище и охотятся за желудями.

Как сообщили представители студии Disney в своём Twitter, серии 28 июля выйдут на сервисе Disney+.

Судя по вступительным титрам, спасательные операции не главное в новой версии: мышку Гаечку, крысу Рокфора и муху Вжика в заставке пока что не показали. Вместо них в кадре оказались множество персонажей из вселенной Disney, которые тоже приходят в парк. Мелькают бульдог из «Тома и Джерри» и пёс Плуто.

Именно в мультфильме про эту собаку «Рядовой Плуто» 1943 года персонажи Чип и Дейл появились в первый раз. Бурундуки получили собственный сериал уже в 1989 году. Проект «Чип и Дейл спешат на помощь» стал так популярен, что с его героями выпускали видеоигры и комиксы.

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Комментарии (6)

мухомор
это какой-то Happy Tree Friends. анимация из 1999.
Дисней паразитирует на своём наследии и дизайн-идеях других студий.
С Утиными историями было точно так же.
Alex000
Глянул трейлер.
Какое-то форменное уродство.
264235111
Боги.. в какой примитивизм скатилась хваленая ламповая диснеевская анимация. Что за мода - делать уродов из характерных, когда-то, персонажей. Наша анимация идет по тому же пути... и нет никакого желания ни показывать такое детям, ни самому смотреть..
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