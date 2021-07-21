Авария с грузовиком на время ограничила скоростную трассу М-11 «Нева» в Пушкинском районе Петербурга. Специалистам пришлось засыпать песком две полосы.
«М-11 засыпана песком от Тосно в сторону СПб, оставили одну полосу для проезда», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц», утром 21 июля на 679-м километре трассы сложило фуру и произошел небольшой разлив топлива из бака. Прибывшие на место специалисты посыпали дорогу песком-сорбентом, чтобы тот впитал в себя топливо и его можно было убрать. В аварии никто не пострадал. В настоящее время движение по трассе осуществляется в штатном режиме.