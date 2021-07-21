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Пьяный на «Ниве» выехал на «встречку» и сбил подростка на скутере в Моторном

Юный гимназист пострадал в ДТП с пьяным водителем в Приозерском районе Ленобласти. Парень остановился у поворота и поймал удар от внедорожника.

Как сообщает 21 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в третьем часу ночи 20 июля в полицию поступила телефонограмма из больницы о госпитализации подростка после ДТП в поселке Моторное. Выяснилось, что в 22:50 19 июля у дома 5 по Приладожской улице 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и сбил 15-летнего парня на скутере, который остановился в попутном направлении для поворота налево.

В результате ДТП ученика 10 класса гимназии увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами различных частей тела. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В отношении водителя «Нивы» составили протокол за пьяное вождение. По факту аварии возбуждено административное производство.

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Комментарии (5)

Владислав М
Учите ПДД. Управлять мопедом на дороге можно только с 16 лет. Так что подростка на скутере там вообще быть не должно. Оба нарушили ПДД. Мопед подлежит помещению на штрафстоянку.
А13579
Пьяный за рулём - недопустимо! Но так же недопустим несовершеннолетний без прав на скутере (согласно ПДД - мопеде)! То есть объективно встретились два нарушителя, один пострадал.
Coulthard
Выехал на встречку, а парень "стоял" в попутном направлении? Кто на ком стоял, потрудитесь излагать ваши мысли яснее, ув. редакция!
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