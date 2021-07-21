Пьяный на «Ниве» выехал на «встречку» и сбил подростка на скутере в Моторном

Юный гимназист пострадал в ДТП с пьяным водителем в Приозерском районе Ленобласти. Парень остановился у поворота и поймал удар от внедорожника.



Как сообщает 21 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в третьем часу ночи 20 июля в полицию поступила телефонограмма из больницы о госпитализации подростка после ДТП в поселке Моторное. Выяснилось, что в 22:50 19 июля у дома 5 по Приладожской улице 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и сбил 15-летнего парня на скутере, который остановился в попутном направлении для поворота налево.