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Заплутавшие лосята бегали по кустам и дорогам в Мурино, пугая автомобилистов

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15462830" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Лосята заблудились в жилом районе под Петербургом. Автомобилист заснял, как они слонялись по проезжей части и придорожным кустам.

Двух лосят участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Илья заприметил около шести часов утра 20 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Они бежали вдоль дороги в сторону Мурино. Затем животные пересекли проезжую часть, причем один замер на дороге на некоторое время, благо она была пуста. «Как здесь оказались, непонятно. Но достаточно опасная ситуация, потому что шесть утра, сейчас тут движение пойдет по полной», — комментирует автомобилист.

Побегав по кустам, животные вновь выбежали к дороге, уже куда более оживленной, — к кольцевой. Дальше лосята разбежались. «Один КАД перебежал (оба кольца). У меня сердце в пятки ушло, глядя на это. Рванул к «Леруа». Второй побежал вдоль КАДа. Никто по вызову не приехал», — добавляет Илья.

Участник группы с ником Жак-Ив Кусто пишет, что лосят насмерть сбил грузовик с песком на КАД. Однако в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что информации о таком ДТП к ним не поступало.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15462830" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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