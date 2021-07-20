Лосята заблудились в жилом районе под Петербургом. Автомобилист заснял, как они слонялись по проезжей части и придорожным кустам.



Двух лосят участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Илья заприметил около шести часов утра 20 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Они бежали вдоль дороги в сторону Мурино. Затем животные пересекли проезжую часть, причем один замер на дороге на некоторое время, благо она была пуста. «Как здесь оказались, непонятно. Но достаточно опасная ситуация, потому что шесть утра, сейчас тут движение пойдет по полной», — комментирует автомобилист.