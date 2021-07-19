Петербургские полицейские раскрыли угон грузовика у предпринимателя, совершенный около недели назад в Пушкинском районе города. Злоумышленники попали на камеру.
Как сообщает 18 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 июля в полицию Пушкинского района обратился 48-летний мужчина (по данным «Фонтанки», индивидуальный предприниматель, занимающийся грузовыми перевозками). Он рассказал, что от дома 26 по Ростовской улице в поселке Славянка похитили его новую «Газель NEXT». Грузовик 2021 года выпуска он оценил в 1 583 000 рублей. По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в 4:25 13 июля машина ехала по Ям-Ижорскому шоссе в сторону Москвы. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В воскресенье, 18 июля, расследуя угон, полицейские задержали у дома 6 по Южной улице во Всеволожске троих подозреваемых — мужчин в возрасте от 26 до 39 лет. Грузовик тоже нашли и вернули владельцу.