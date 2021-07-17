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Скончался знаменитый оперный режиссер Грэм Вик. Он ставил для Мариинского «Бориса Годунова» с ОМОНом

Британский постановщик Грэм Вик скончался из-за коронавируса

Известный британский режиссер Грэм Вик умер 17 июля, - как сообщает издание Operawire, из-за вызванных коронавирусом осложнений. Ему было 67.

Постановщик был известен своими резонансными работами в жанре оперы, среди которых в том числе — спектакли, шедшие в Мариинском театре. В том числе — «Борис Годунов», где на сцене вместо опричников появляется ОМОН, который наступает с дубинками на несогласных, а на стене возникает кровавая надпись «Народ хочет перемен». Премьера постановки прошла в 2012 году. Также в Петербурге он ставил «Войну и мир» Сергея Прокофьева.

Грэм Вик сотрудничал с ведущими мировыми театрами — в Лондоне, Париже, Мадриде и Зальцбурге, был режиссером-постановщиком Шотландской оперы и Глайндборнского фестиваля, создателем и художественным руководителем Бирмингенской оперы, кавалером Ордена искусств и изящной словесности и почетным профессором Бирмингемского университета, также ему было присвоено звание командора Ордена Британской империи.

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Комментарии (1)

hal9000
Чет никто не комментит..тада я...А для кого он ставил своего Бориса??..для бабушек и дедушек пенсионного возрасто которым после оперы на кладбище??..ну да им конеЧно лозунг -Народ хочет перемен самое то..тока вставную челюсть вставят и прямую кишку подвяжут чтоб при ходьбе не вываливалась..и перемен конеЧно ..В Мариинке публика такая конечно протестная ходит..
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