Скончался знаменитый оперный режиссер Грэм Вик. Он ставил для Мариинского «Бориса Годунова» с ОМОНом

Известный британский режиссер Грэм Вик умер 17 июля, - как сообщает издание Operawire, из-за вызванных коронавирусом осложнений. Ему было 67.
Постановщик был известен своими резонансными работами в жанре оперы, среди которых в том числе — спектакли, шедшие в Мариинском театре. В том числе — «Борис Годунов», где на сцене вместо опричников появляется ОМОН, который наступает с дубинками на несогласных, а на стене возникает кровавая надпись «Народ хочет перемен». Премьера постановки прошла в 2012 году. Также в Петербурге он ставил «Войну и мир» Сергея Прокофьева.
Грэм Вик сотрудничал с ведущими мировыми театрами — в Лондоне, Париже, Мадриде и Зальцбурге, был режиссером-постановщиком Шотландской оперы и Глайндборнского фестиваля, создателем и художественным руководителем Бирмингенской оперы, кавалером Ордена искусств и изящной словесности и почетным профессором Бирмингемского университета, также ему было присвоено звание командора Ордена Британской империи.