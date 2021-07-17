В Петербурге за неделю резко выросло количество свободных коронавирусных коек. Мариинскую больницу возвращают к плановой работе

По указанию Смольного Мариинскую больницу возвращают к привычному режиму работы для оказания экстренной и специализированной помощи. Пациентов с COVID-19 переводят в другие стационары.
«Для перевода пациентов будут использованы специализированные машины скорой помощи и реанимобили, оснащенные аппаратами ИВЛ и всей необходимой аппаратурой», — рассказали в больнице.
В Смольном объяснили, что больница перестает быть инфекционной из-за увеличившегося количества свободных коек.
На прошлой неделе губернатор Александр Беглов заявлял, что на 9 июля в городе было свободно порядка