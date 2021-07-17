FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +28
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

В Петербурге за неделю резко выросло количество свободных коронавирусных коек. Мариинскую больницу возвращают к плановой работе

За неделю в петербургских коронавирусных больницах количество свободных коек выросло вдвое

В коронавирусных стационарах Петербурга свободны более 23 % коек. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению 17 июля.

По указанию Смольного Мариинскую больницу возвращают к привычному режиму работы для оказания экстренной и специализированной помощи. Пациентов с COVID-19 переводят в другие стационары.

«Для перевода пациентов будут использованы специализированные машины скорой помощи и реанимобили, оснащенные аппаратами ИВЛ и всей необходимой аппаратурой», — рассказали в больнице.

В Смольном объяснили, что больница перестает быть инфекционной из-за увеличившегося количества свободных коек.

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов заявлял, что на 9 июля в городе было свободно порядка 11 % коронавирусных коек. В Петербурге ежедневно выявляют около 2 000 новых случаев заражения коронавирусом. Примерно на этом же уровне, по данным официальной статистики, держится и количество выздоровевших. Аномальным стало только 10 июля, когда за сутки выздоровело всего 52 человека. Смертельная статистика в последние дни ежесуточно пополняется сотней новых случаев. Ранее «Фонтанка» писала о нагрузке на крематорий, который не справляется с потоком умерших. Похоронщики обещали Смольному хоронить ковидных больных бесплатно.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний