Беглов: За неделю в больницы увезли 5500 петербуржцев, свободны 11% коек

«За прошлую неделю у нас было госпитализировано пять с половиной тысяч взрослых пациентов. Это на 23 % меньше, чем неделей ранее. На 9 июля было свободно порядка 11 % коек. Существующего инфекционного коечного фонда в городе достаточно», — рассказал 12 июля Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба с вице-премьером Татьяной Голиковой.



Помощь больным оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. В них развёрнуто 11 476 коек.

