Беглов: За неделю в больницы увезли 5500 петербуржцев, свободны 11% коек

«За прошлую неделю у нас было госпитализировано пять с половиной тысяч взрослых пациентов. Это на
Помощь больным оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. В них развёрнуто
«Ни одно медучреждение, где оказывают помощь онкобольным пациентам, не перепрофилировано. Крупные стационары — такие, как НИИ имени Джанелидзе, больница
Губернатор подчеркнул, что растёт охват ПЦР-тестирования: выполняется порядка 700 тестов на 100 тысяч населения. Это почти в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора –150 тестов на 100 тысяч человек. ПЦР-диагностику сейчас проводят 56 лабораторий.
Кроме того, специалисты службы «122» отмечают рост количества обращений по вопросам вакцинации. Только на прошлой неделе было принято почти 29 тысяч звонков, что на