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Беглов: За неделю в больницы увезли 5500 петербуржцев, свободны 11% коек

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге начало снижаться, свободных коек достаточно, заявил губернатор Александр Беглов.

«За прошлую неделю у нас было госпитализировано пять с половиной тысяч взрослых пациентов. Это на 23 % меньше, чем неделей ранее. На 9 июля было свободно порядка 11 % коек. Существующего инфекционного коечного фонда в городе достаточно», — рассказал 12 июля Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Помощь больным оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. В них развёрнуто 11 476 коек.

«Ни одно медучреждение, где оказывают помощь онкобольным пациентам, не перепрофилировано. Крупные стационары — такие, как НИИ имени Джанелидзе, больница № 40 Курортного района, городская больница № 26, Елизаветинская больница, — в круглосуточном режиме оказывают помощь горожанам по всем профилям, включая высокотехнологичную помощь», — отметил глава города.

Губернатор подчеркнул, что растёт охват ПЦР-тестирования: выполняется порядка 700 тестов на 100 тысяч населения. Это почти в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора –150 тестов на 100 тысяч человек. ПЦР-диагностику сейчас проводят 56 лабораторий.

Кроме того, специалисты службы «122» отмечают рост количества обращений по вопросам вакцинации. Только на прошлой неделе было принято почти 29 тысяч звонков, что на 20 % больше, чем в предшествующую неделю. На прививку по телефону «122» записались 12 500 человек, что почти на 6 % больше по сравнению с предыдущей неделей.

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Комментарии (11)

Serg_I
Очень хочу увидеть меры по ПРИНУЖДЕНИЮ к соблюдению социальной дистанции в кассах магазинов и транспорте! Бессмертные, дышащие в затылок, надоели уже, они не перевелись и не вымирают!
gencon
Инструментов уволить или посадить Беглова на данный момент нет, чтобы он не сделал
Копылов
Даже удивительно, что на этот раз он говорит правду. На данную неделю не запланировано перепрофилирование на Ковид ни одного стационара.

Правда почему то обошел стороной детские стационары. Хотя там, число ковидных пациентов растет.

Да и вообще возвраст госпитализации ковидных становится все более и более молодым. Как раз пожилые, судя по всему, больше остерегаются. По оценкам пенсионеров в ковидных стационарах сегодня никак не более 15%. На прежних этапах эпидемии таких было не меньше половины.

Теперь следующая задача, верните прошлые более мягкие протоколы госпитализации. Которые учитывали сопутствующие заболевание. Нынешние, более жесткие протоколы позволяют госпитализировать только по цифрам сатурации и КТ. Если свободны 11% коек, можно чуть-чуть смягчить возможность госпитализации. Тем самым помочь хроникам (части из них) избежать тяжелых последствий. Это должно, рано или поздно, уменьшить общую смертность, которая не снижается даже по официальным цифрам.
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