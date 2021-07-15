Житель Петербурга оставил свою Audi в автосервисе, и она исчезла вместе с сервисом

Автовладелец не дождался своей машины из автосервиса в Василеостровском районе Петербурга. Не оказалось на месте и самой конторы. Теперь старую «Ауди» с белорусскими номерами предстоит искать полиции.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 июля с заявлением в полицию Василеостровского района Петербурга обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что в ноябре 2020 года оставил свою Audi ТТ 2003 года выпуска в автосервисе на 27-й линии В. О., а в апреле 2021 года обнаружил, что машина пропала. Автосервиса по этому адресу уже не существует.