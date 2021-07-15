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Житель Петербурга оставил свою Audi в автосервисе, и она исчезла вместе с сервисом

Автовладелец не дождался своей машины из автосервиса в Василеостровском районе Петербурга. Не оказалось на месте и самой конторы. Теперь старую «Ауди» с белорусскими номерами предстоит искать полиции.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 июля с заявлением в полицию Василеостровского района Петербурга обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что в ноябре 2020 года оставил свою Audi ТТ 2003 года выпуска в автосервисе на 27-й линии В. О., а в апреле 2021 года обнаружил, что машина пропала. Автосервиса по этому адресу уже не существует.

Автомобиль состоит на учете в Республике Беларусь. Заявитель — уроженец Беларуси, но сейчас зарегистрирован в Мурино и живет в Петербурге. Audi он купил в 2014 году за 8600 долларов США. Материальный ущерб мужчина оценил в 450 000 рублей.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Вот так и проваливаются эстонские шпионы, даже внедрённые с легендой прикрытия от бацьки 😎😂😂😂😂
veteran78
Вот всегда знал что сябры неторопливые , обстоятельные ребята.
265947515
Ума не приложу как он сумел заметить отсутствие автомобиля, года ведь ещё не прошло. Прямо телепат какой то, решил съездить посмотреть, видимо беспокойство почувствовал.
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