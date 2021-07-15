На пригород Ленобласти приходится 31% новых объектов на первичном рынке

Для сравнения, в 2018–2020 годах пригород по этому показателю занимал лишь 15–20%. Как отмечают аналитики, главным преимуществом пригорода является меньший бюджет покупки, при этом темпы развития транспортной и социальной инфраструктуры во многих районах сравнимы с городскими локациями.



В Петербурге, тем временем, изменился список районов-лидеров по выведению новых объектов. Так, в первом полугодии 2021 года активнее всего пополнялось предложение в таких локациях, как Ново-Сергиево, Ручьи и Пулковское-Волхонское.

