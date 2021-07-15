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На пригород Ленобласти приходится 31% новых объектов на первичном рынке

Среди новых объектов, выведенных на первичный рынок жилья в Санкт-Петербургской агломерации, 31% приходится на пригородные районы Ленобласти. Всего же, по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом полугодии 2021 года предложение на первичном рынке здесь составило 2,4 млн кв. метров.

Для сравнения, в 2018–2020 годах пригород по этому показателю занимал лишь 15–20%. Как отмечают аналитики, главным преимуществом пригорода является меньший бюджет покупки, при этом темпы развития транспортной и социальной инфраструктуры во многих районах сравнимы с городскими локациями.

В Петербурге, тем временем, изменился список районов-лидеров по выведению новых объектов. Так, в первом полугодии 2021 года активнее всего пополнялось предложение в таких локациях, как Ново-Сергиево, Ручьи и Пулковское-Волхонское.

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