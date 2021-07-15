Как сообщает 15 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 9 июля в 1:35 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 19, корпус 1, по Гражданскому проспекту. Полыхал BMW 525 2008 года, принадлежащий 34-летнему петербуржцу. Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог. Камера наблюдения сняла, как в половине второго часа ночи к машине подошел неизвестный мужчина, после чего та загорелась.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). А днем 14 июля у дома 1 по Ленинградской улице в Кудрово полицейские задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 43-летний уроженец одного из сопредельных государств, проживающий на проспекте Пятилеток. Мужчина официально не работает и ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в его криминальной биографии — нападение на полицейского в 2010 году и серия имущественных преступлений. По оперативным данным, «БМВ» он поджёг из-за долговых отношений с хозяином машины.