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Если нельзя, но очень хочется. «Встречка» и забор — не препятствие, когда надо на авторынок на Пражской

Водитель так спешил на авторынок на Пражской улице, что припарковался через двойную сплошную

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Наглое нарушение ПДД во Фрунзенском районе Петербурга 14 июля запечатлел видеорегистратор припаркованного у авторынка автомобиля. Водитель так спешил, что соблюдать правила посчитал излишним.

Видеозапись нарушения опубликовал участник группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На ней видно, как в одиннадцатом часу утра 14 июля легковой автомобиль Ford через двойную сплошную выезжает на встречную полосу, пересекает ее и так и паркуется у края дороги «против шерсти». После этого с водительского места выходит мужчина и, перемахнув через забор, по газону направляется в сторону авторынка.

Отметим, что совсем рядом можно спокойно развернуться, не нарушая правила.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-94076846_4249339" class="io-leave-page _" target="_blank">«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

А13579
У них в ауле все так делают.
Maiok
Проверить регистрацию авто и наличие документов у уроженца Средней Азии... Может и прав у него нет...
Vahmistroff
Сенсация, срочно в номер на первую полосу!
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