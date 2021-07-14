Наглое нарушение ПДД во Фрунзенском районе Петербурга 14 июля запечатлел видеорегистратор припаркованного у авторынка автомобиля. Водитель так спешил, что соблюдать правила посчитал излишним.
Видеозапись нарушения опубликовал участник группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На ней видно, как в одиннадцатом часу утра 14 июля легковой автомобиль Ford через двойную сплошную выезжает на встречную полосу, пересекает ее и так и паркуется у края дороги «против шерсти». После этого с водительского места выходит мужчина и, перемахнув через забор, по газону направляется в сторону авторынка.
Отметим, что совсем рядом можно спокойно развернуться, не нарушая правила.