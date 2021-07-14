Угнанный в Петербурге KIA Stinger за неделю добрался до границы с Казахстаном на эвакуаторе

Спортивный автомобиль, похищенный у бизнесмена в Петербурге, обнаружили таможенники на границе с Казахстаном. Его вез гражданин соседней страны на эвакуаторе жителя Самарской области.



Как стало известно «Фонтанке», утром 13 июля в полицию Красногвардейского района Петербурга с сообщением об угоне обратился 35-летний гендиректор коммерческой фирмы, занимающейся арендой интеллектуальной собственности. Между 26 июня и 10 июля от дома 9, корпус 6, по проспекту Энергетиков пропал его черный KIA Stinger 2018 года выпуска. Стоимость машины мужчина оценил в 2,9 миллиона рублей.