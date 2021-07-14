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Угнанный в Петербурге KIA Stinger за неделю добрался до границы с Казахстаном на эвакуаторе

Спортивный автомобиль, похищенный у бизнесмена в Петербурге, обнаружили таможенники на границе с Казахстаном. Его вез гражданин соседней страны на эвакуаторе жителя Самарской области.

Как стало известно «Фонтанке», утром 13 июля в полицию Красногвардейского района Петербурга с сообщением об угоне обратился 35-летний гендиректор коммерческой фирмы, занимающейся арендой интеллектуальной собственности. Между 26 июня и 10 июля от дома 9, корпус 6, по проспекту Энергетиков пропал его черный KIA Stinger 2018 года выпуска. Стоимость машины мужчина оценил в 2,9 миллиона рублей.

Оказалось, что вечером 2 июля указанный «КИА» с признаками подделки СТС задержали сотрудники Оренбургской таможни на МАПП «Маштаково» на российско-казахстанской границе. Машину перевозил на эвакуаторе «Газель» 36-летний гражданин Казахстана, не имеющий регистрации на территории России. А эвакуатор принадлежит 28-летнему жителю Самарской области.

По факту произошедшего 13 июля было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

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Комментарии (2)

MyAdmiral Kruzenshtern
Да где там Стингер спортивный автомобиль... Оптима в другом кузове, и всë.
Аренда интелектуальной собственности это как?
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