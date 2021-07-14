Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемых в двух угонах автомобилей. Одна история оказалась семейная, другая — миграционная.



Как сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 июля в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 31-летняя сотрудница структурного подразделения одной из школ. Женщина рассказала, что ее бывший муж похитил от дома 17 на улице Авиаторов Балтики принадлежащий ей автомобиль Nissan Juke.

Полицейские Всеволожского района нашли 31-летнего мужчину у дома 27 на Большой Монетной улице в Петроградском районе Петербурга. Там же обнаружился и похищенный «Ниссан». Подозреваемого задержали, а машину передали владелице под сохранную расписку. По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).