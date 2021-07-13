Родственник Владимира Путина подал документы на выдвижение в Госдуму

Путин баллотируется самовыдвиженцем по 214 (Северо-Восточному) округу. Его представитель пообещал, что подробности предвыборной программы станут известны уже на этой неделе. Для выдвижения кандидату требуется собрать подписи избирателей.
Напомним, весной 2020 года Путин объявил об учреждении на базе движения «Люди дела» новой политической партии, и в конце года на съезде было принято решение о создании «России без коррупции». В настоящее время она не числится на сайте Минюста среди зарегистрированных партий.
В марте 2021 года он создал общероссийскую организацию — комитет поддержки президента, которая должна контролировать реализацию проводимых Владимиром Путиным реформ.
Также по этому округу от партии «Яблоко» пойдет историк Кирилл Страхов, от «Единой России» — действующий депутат Заксобрания Петербурга Елена Рахова, от ЛДПР — Дмитрий Нестеров. От «Справедливой России — За правду» в этом округе планирует баллотироваться депутат Елена Драпеко, ради поддержки которой «Партия Роста» не планирует выставлять своего кандидата.