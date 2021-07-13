Автомобильное движение по федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти 14 июля полностью перекроют на два часа. Вверх по реке Свирь будут пропускать яхту «Апостол Андрей», известную своими кругосветными плаваниями.



Как сообщает 13 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11:10 до 13:10 среды для прохода яхты с максимальным высотным габаритом 22 метра будет разведен мост через Свирь, расположенный на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле. Движение автомобильного транспорта на это время будет остановлено.