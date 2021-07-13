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Трассу «Кола» в Ленобласти на два часа перекроют ради яхты-рекордсмена

Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/wMEk548agfQ" class="io-leave-page _" target="_blank">Литау</a> на YouTube
Скриншот видео с канала Литау на YouTube
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Автомобильное движение по федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти 14 июля полностью перекроют на два часа. Вверх по реке Свирь будут пропускать яхту «Апостол Андрей», известную своими кругосветными плаваниями.

Как сообщает 13 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11:10 до 13:10 среды для прохода яхты с максимальным высотным габаритом 22 метра будет разведен мост через Свирь, расположенный на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле. Движение автомобильного транспорта на это время будет остановлено.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Океанская яхта «Апостол Андрей», сконструированная специально для плавания в полярных морях, была спущена на воду в 1996 году. Она совершила три кругосветных плавания: с 1996 по 1999 год, с 2001 по 2002 год и с 2004 по 2006 год. Во время первых двух были установлены три мировых рекорда, а в третью кругосветку — новый мировой рекорд проникновения парусных яхт на юг.

Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/wMEk548agfQ" class="io-leave-page _" target="_blank">Литау</a> на YouTube
Скриншот видео с канала Литау на YouTube
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (5)

McGillavry
Я так понимаю, что эта посудина — развлекательная? Тогда пусть развлекающиеся оплачивают людям за неудобства, вызванные своими развлечениями.
265895278
А почему не ночью? На целых 2 часа закрывают шоссе при том, что объезда там нет!!
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