Автомобильное движение по федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти 14 июля полностью перекроют на два часа. Вверх по реке Свирь будут пропускать яхту «Апостол Андрей», известную своими кругосветными плаваниями.
Как сообщает 13 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11:10 до 13:10 среды для прохода яхты с максимальным высотным габаритом 22 метра будет разведен мост через Свирь, расположенный на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле. Движение автомобильного транспорта на это время будет остановлено.
Океанская яхта «Апостол Андрей», сконструированная специально для плавания в полярных морях, была спущена на воду в 1996 году. Она совершила три кругосветных плавания: с 1996 по 1999 год, с 2001 по 2002 год и с 2004 по 2006 год. Во время первых двух были установлены три мировых рекорда, а в третью кругосветку — новый мировой рекорд проникновения парусных яхт на юг.