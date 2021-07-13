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Средь бела дня на эвакуаторе. У жены гендиректора петербургской фирмы в Кудрово угнали Range Rover

Жену бизнесмена оставили без внедорожника во Всеволожском районе Ленобласти. Похитители воспользовались эвакуатором и, не стесняясь, провернули дело прямо днем.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 12 июля в полицию Всеволожского района обратился 39-летний житель Кудрово, гендиректор петербургской фирмы, занимающейся строительством коммуникаций. Он сообщил, что в период с 19:00 11 июля до 17:10 12 июля от дома 1 по Березовой улице Кудрово кто-то похитил серый Range Rover Evoque 2015 года выпуска, принадлежащий его жене. Ущерб он оценил в 1,5 миллиона рублей.

Угон попал в объектив уличной камеры наблюдения. Согласно записи, похитили авто 12 июля в 15:16. Внедорожник погрузили на эвакуатор и увезли с места парковки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

Gorki
Камеры ставят для того, чтобы потом посмотреть как уходит машина.
Skazochny
кому он нужен то?
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