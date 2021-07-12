FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +29
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Этнографический музей в разгар жаркого лета пустит бесплатно. Двери откроет Миклухо-Маклай

17 июля Российский этнографический музей откроет двери для всех — но с соблюдением коронавирусных ограничений. С 11 до 18 вход на экспозиции будет по бесплатным билетам. Их лучше оформить заранее, но есть шанс попасть и на месте. Так учреждение отметит 175 лет со дня рождения этнографа и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

К этому событию музей представит образовательную программу «В круговороте лета». Взрослых и детей ждет аудиоквест, лекция (на нее надо зарегистрироваться) и просмотр фильма. За дополнительную плату проведут несколько тематических экскурсий.

Сегодня РЭМ — один из крупнейших этнографических музеев мира. Он хранит 500 тысяч этнографических предметов по 157 многочисленным и малым народам России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний