Этнографический музей в разгар жаркого лета пустит бесплатно. Двери откроет Миклухо-Маклай

17 июля Российский этнографический музей откроет двери для всех — но с соблюдением коронавирусных ограничений. С 11 до 18 вход на экспозиции будет по бесплатным билетам. Их лучше оформить заранее, но есть шанс попасть и на месте. Так учреждение отметит 175 лет со дня рождения этнографа и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая.



К этому событию музей представит образовательную программу «В круговороте лета». Взрослых и детей ждет аудиоквест, лекция (на нее надо зарегистрироваться) и просмотр фильма. За дополнительную плату проведут несколько тематических экскурсий.

