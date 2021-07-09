Серьезное ДТП произошло днем 9 июля на дамбе Петербурга и уже два часа собирает пробку. Столкнулись грузовик и микроавтобус.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на дамбе при движении от Кронштадта перед станцией «Горская» столкнулись два автомобиля «ГАЗель»: тентованный фургон и микроавтобус. На кадрах с места ДТП видно, что грузовику вдавило внутрь половину кабины, а микроавтобус въехал носом в отбойник.
Пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга уточняет, что авария произошла около 14:40 на 140-м километре внутреннего кольца САД. По предварительным данным, пострадал один человек. ДТП оставило для проезда одну полосу, из-за чего образовалась пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор до сих пор составляет порядка километра.