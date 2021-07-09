Пожарный автомобиль попал в смертельное ДТП в пригороде Хабаровска 9 июля. Машина врезалась в забор частного дома по дороге на вызов. Погибли двое пожарных.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД Хабаровского края, в районе села Воронеж-2 пожарный автомобиль «Урал», направлявшийся на тушение, на склоне въехал в кирпичный забор частного дома и перевернулся. Двое сотрудников противопожарной службы погибли на месте, еще двух человек госпитализировали с тяжелыми травмами.
В комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите изданию «Хабаровский край сегодня» рассказали, что автомобиль следовал на помощь коллегам, тушившим пожар на территории частной усадьбы на Центральной улице села Воронеж-2. На крутом повороте автоцистерна потеряла управление, емкость с 6 тоннами воды сорвало с креплений, и она вдавила кабину машины в забор коттеджа. Водитель погиб сразу, командир получил серьезные травмы и умер до приезда скорой.