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Пожарный «Урал» разорвало в ДТП под Хабаровском. Двое погибли, еще двое серьезно ранены

Двое пожарных погибли в ДТП по дороге на выезд в Хабаровском крае

Пожарный автомобиль попал в смертельное ДТП в пригороде Хабаровска 9 июля. Машина врезалась в забор частного дома по дороге на вызов. Погибли двое пожарных.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД Хабаровского края, в районе села Воронеж-2 пожарный автомобиль «Урал», направлявшийся на тушение, на склоне въехал в кирпичный забор частного дома и перевернулся. Двое сотрудников противопожарной службы погибли на месте, еще двух человек госпитализировали с тяжелыми травмами.

В комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите изданию «Хабаровский край сегодня» рассказали, что автомобиль следовал на помощь коллегам, тушившим пожар на территории частной усадьбы на Центральной улице села Воронеж-2. На крутом повороте автоцистерна потеряла управление, емкость с 6 тоннами воды сорвало с креплений, и она вдавила кабину машины в забор коттеджа. Водитель погиб сразу, командир получил серьезные травмы и умер до приезда скорой.

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