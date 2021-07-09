Рабочий погиб при ремонте дома Изотова в Петербурге. Объект готовят для молодых семей

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, информация о падении с высоты на Кирилловской улице, 23, поступила в экстренные службы накануне немногим позже пяти часов вечера. Скончался 28-летний гражданин Узбекистана с регистрацией в Волгоградской области. Он упал с пятого этажа, где занимался укладкой кирпича. Знакомые с погибшим говорят, что у него остались трое детей.



На Кирилловской, 23, расположено историческое здание. Доходному дому Изотова 114 лет. В 2008 году здание признали аварийным и подлежащим сносу, жителей расселили. В 2012 году дом включили в программу «Молодежи — доступное жильё». Аварийные элементы собирались разобрать и воссоздать. Ранее здание сильно пострадало из-за неправильно проводимых работ по разборке — часть дворового флигеля обрушилась.

