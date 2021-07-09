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Фирму, торгующую запчастями, оставили без автомобиля на парковке ТЦ в Петербурге

Три часа парковки у торгового центра в Калининском районе Петербурга оставили коммерческую фирму без лизинговой машины. На этот раз угонщиков привлек не корейский и не японский автомобиль.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 8 июля в полицию обратился 40-летний гендиректор петербургской фирмы, торгующей деталями для автомобилей. Он рассказал, что между 17:50 и 20:30 четверга с парковки ТРК «Родео Драйв» по адресу: проспект Культуры, 1, похитили зеленый Skoda Kodiaq 2019 года выпуска. Машина принадлежит его фирме на правах лизинга.

Камера наблюдения засняла, как автомобиль выехал с парковки торгового центра в 20:20. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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