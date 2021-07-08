Дорожный ремонт на месяц ограничит движение транспорта в Петроградском районе Петербурга. Работы стартуют в пятницу, 9 июля.
Как сообщает 8 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, дорожные работы ждут участок Песочной набережной протяженностью 0,84 километра от улицы Даля до Левашовского проспекта. ООО «ЭкспрессСтрой» за 38,7 миллиона рублей заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров и отремонтирует либо заменит бордюрные камни. Завершить ремонт планируется в середине августа этого года.
По данным Государственной административно-технической инспекции Петербурга, движение на указанном участке набережной будут поэтапно ограничивать с 9 июля по 7 августа:
- с 9 по 22 июля и с 29 июля по 7 августа — ограничивается движение по Песочной набережной от улицы Даля до Левашовского проспекта;
- с 23 по 27 июля по ночам (с 22:00 до 7:00) — закрывается движение в одном направлении по Песочной набережной от Левашовского проспекта к улице Грота, по улице Профессора Попова от Вяземского переулка к улице Даля, по улице Даля от улицы Профессора Попова к Песочной набережной;
- с 22:00 24 июля до 7:00 25 июля и с 22:00 26 июля до 7:00 27 июля — закрывается движение по улице Профессора Попова и Барочной улице у Песочной набережной и участку от улицы Даля до Левашовского проспекта;
- с 22:00 27 июля до 7:00 28 июля и с 22:00 28 июля до 7:00 29 июля — ограничивается движение на перекрестке Песочной набережной и Левашовского проспекта.