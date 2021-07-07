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Дорожники Ленобласти объявили конкурс антивандальных частушек

Дорожный комитет Ленобласти объявил конкурс частушек, посвященных борьбе с вандализмом. Пять лучших будут красоваться на плакатах и билбордах, сообщает 7 июля пресс-служба ведомства.

Предложить свой вариант частушки можно до конца июля в комментариях к опросу в официальной группе дорожного комитета «ВКонтакте». Там же можно оценить и частушки других, поставив им лайк. Победителями станут те варианты, что наберут больше всего лайков. В дальнейшем их используют для оформления новых остановочных павильонов и плакатов рядом с дорожными объектами, где были замечены случаи вандализма.

По статистике «Ленавтодора», больше всего вандалы любят портить остановки общественного транспорта, воруя металлические листы на заборы, а скамейки на дрова, расстреливать или воровать дорожные знаки, уносить катафоты с отбойников и спиливать перилла с мостов. А ведь отсутствие дорожного знака может привести к авариям, а на разбитой остановке люди не смогут укрыться от дождя и ветра, отмечают в комитете.

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