FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +31
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Грузовик снес четыре легковых автомобиля перед съездом с КАД на «Сортавалу»

Грузовик и четыре легковые машины столкнулись на КАД Петербурга

Массовое ДТП с участием грузовика и нескольких легковых машин собрало пробку в несколько километров на севере кольцевой автодороги Петербурга днем 7 июля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15 часов поступила информация о массовой аварии на 25-м километре внешнего кольца КАД, перед развязкой с проспектом Энгельса и трассой А-121 «Сортавала». По предварительным данным, грузовой автомобиль въехал в стоявшие перед съездом машины.

В результате повреждения получили грузовик и четыре легковых автомобиля. Люди, по предварительной информации, не пострадали. На место направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

Разбитые машины заняли первую и вторую полосы. Из-за этого на внешнем кольце образовался 3-километровый затор.

ПоделитьсяПоделиться

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний