Массовое ДТП с участием грузовика и нескольких легковых машин собрало пробку в несколько километров на севере кольцевой автодороги Петербурга днем 7 июля.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15 часов поступила информация о массовой аварии на 25-м километре внешнего кольца КАД, перед развязкой с проспектом Энгельса и трассой А-121 «Сортавала». По предварительным данным, грузовой автомобиль въехал в стоявшие перед съездом машины.
В результате повреждения получили грузовик и четыре легковых автомобиля. Люди, по предварительной информации, не пострадали. На место направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.
Разбитые машины заняли первую и вторую полосы. Из-за этого на внешнем кольце образовался 3-километровый затор.